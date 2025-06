ACEITOU JESUS

VÍDEO: Gracyanne Barbosa é batizada em culto de Pablo Marçal

Musa fitness já havia revelado que estava frequentando a igreja

Elis Freire

Publicado em 17 de junho de 2025 às 16:41

Gracyanne Barbosa é batizada em culto de Pablo Marçal Crédito: Reprodução

Gracyanne Barbosa se batizou em um culto conduzido por Pablo Marçal na madrugada desta terça-feira (17). O momento especial foi compartilhado pelo coach nas redes sociais. Nas imagens, o ex-candidato à Presidência da República pergunta a musa fitness sobre o motivo de ela desejar se batizar nas águas. >

"Porque é o batizado do arrependimento", respondeu Gracy. Em outro momento do vídeo, ela aparece sendo mergulhada numa piscina na Igreja. A musa fitness, que já havia revelado frequentar a Igreja Evangélica ficou emocionada com o seu batismo. >

Recentemente, um vídeo de Gracyanne Barbosa aceitando Jesus durante um culto numa igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio viralizou na internet. Nas redes sociais, as imagens levantaram especulações sobre uma possível mudança 'radical' na vida da ex-BBB e ela resolveu explicar.>

"Saíram umas notas, para vocês pararem de loucura, não meus fãs, mas, em geral. Eu acho que é um pouco de invasão da minha intimidade, obviamente que quem me segue já percebeu que estou em outra fase, buscando Deus, querendo me aproximar, mas continuo sendo a mesma pessoa", afirmou a musa fitness.>

Gracyanne explicou que sua aproximação com a igreja começou no início do ano. "Estou frequentando a igreja desde janeiro, fui no réveillon, fui convidada por um amigo meu e foi incrível. Eu ia para uma festa e ele me convidou, acho que fui chamada. Ali começou a mudar a minha vida. É obvio que precisei passar por um deserto, por momentos muito difícil na minha vida pra realmente saber que precisava procurar Deus", contou.>