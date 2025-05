BUSCANDO DEUS

Gracyanne Barbosa se pronuncia após vídeo vazar: 'invasão da minha intimidade'

Musa fitness explica vídeo em culto evangélico e revela busca por Deus após BBB 25

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de maio de 2025 às 11:23

Gracyanne Barbosa se pronuncia após vídeo vazar: 'invasão da minha intimidade' Crédito: Reprodução/Globo

Gracyanne Barbosa se pronunciou nesta quarta-feira (28) após a repercussão de um vídeo em que aparece participando de um culto em uma igreja evangélica no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. As imagens viralizaram nas redes sociais e levantou especulações sobre uma possível mudança 'radical' na vida da ex-BBB e musa fitness.>

Com o burburinho, a ex-esposa de Belo decidiu esclarecer a situação: "Saíram umas notas… Não estou falando dos meus fãs, mas das pessoas em geral. Acho que foi uma invasão da minha intimidade. Quem me acompanha nas redes já percebe que estou vivendo uma nova fase, buscando me conectar com Deus, querendo me aproximar. Mas sigo sendo a mesma pessoa", explicou.>

Gracyanne revelou que o contato com a religião não é algo repentino. Segundo ela, a aproximação com a igreja começou logo no início do ano. "Desde janeiro tenho ido à igreja. Passei o réveillon lá depois que um amigo me convidou. Eu ia para uma festa, mas aceitei o convite. Foi uma experiência incrível. Ali senti que algo começou a mudar dentro de mim", contou.>

Gracyanne Barbosa se pronuncia após vídeo vazar: 'invasão da minha intimidade' Crédito: Reprodução/Instagram

Ela também comentou que o período conturbado que enfrentou na vida pessoal teve papel importante nesse processo. "Precisei atravessar um deserto, momentos difíceis, para entender que precisava buscar algo maior. E foi aí que me voltei para Deus", afirmou.>

A influencer fitnesse revelou ainda que foi dentro do Big Brother Brasil 25 que começou a repensar sua relação com a fé. Segundo ela, a convivência com Renata Saldanha, campeã da edição, a fez refletir. "No ‘BBB’, vi a Renata falando com Deus em vários momentos. Ela colocava Deus à frente de tudo. Aquilo me tocou profundamente. Vi como é importante ter fé, saber que não está sozinha. Foi ali que algo despertou em mim.">