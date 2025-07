JUSTIÇA

Jojo Todynho vira ré por agressão em faculdade; cantora tem 10 dias para se defender

Juiz da 1ª Vara Criminal da Regional de Jacarepaguá (RJ) acolheu denúncia do MP

Jojo Todynho se tornou oficialmente ré. A denúncia acolhida na Justiça foi referente a um briga entre Jojo Todynho e Gabriela dos Santos, que chegou às vias de fato. Gabriela afirma ter sido agredida pela cantora em uma discussão nas dependências da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. As informações são da coluna Fábia Oliveira do Metrópoles, parceiro do CORREIO.>