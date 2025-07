MÚSICA

Ivete Sangalo dá spoilers sobre a turnê Clareou: 'Convidados, composição, audiovisual'

Cantora foi às redes sociais contar novidades que estão sendo preparadas para o projeto de samba

Elis Freire

Publicado em 16 de julho de 2025 às 17:06

Ivete Sangalo fala sobre turnê Ivete Clareou Crédito: Reprodução / Instagram

Ivete Sangalo apareceu as redes sociais nesta quarta-feira (16) para conversar com os fãs sobre os preparativos para a turnê Ivete Clareou, projeto de sambas criado em homenagem à cantora Clara Nunes. A baiana se declarou com "tesão" por esse momento na sua carreira e chegou a dar spoilers sobre o que o público pode esperar da empreitada de cantar sambas.>

"O Ivete Clareou é uma realidade, estou em um tesão, estou sonhando com isso, só penso nisso. Estamos fazendo a seleção de repertório e inclusive fiz uma enquete no Feed . Eu já tinha um repertório, mas vocês trouxeram outras coisas e eu estou aqui geminiana indecisa", contou através dos Stories do Instagram.>

Veveta garantiu que terá composição inédita de sua autoria, convidados especiais, além de um audiovisual. Sobre esse último ela não detalhou se será um clipe ou imagens para exibição durantes os shows da turnê pelo Brasil.>

Com a expectativa lá em cima, a cantora comentou sobre o desafio de montar o repertório das apresentações. "Pense em um negócio gostoso é montar esse repertório. É difícil porque o que não falta são sambas incríveis. Então vamos ter grandes hinos que mexem com nossa memória afetiva".>

A emoção, segundo ela, está à flor da pele. "Estou com um produtor que faz um arranjos e eu canto por cima. Não estou conseguindo cantar, só choro. Essa turnê Clareou vai ser babado", garantiu.>

Ivete Clareou

Inspirada na obra de Clara Nunes, a quem o título homenageia fazendo uma referência ao seu nome, o projeto traz a força dessa mulher ícone do samba como a sua maior referência. Com a turnê, a baiana promete mostrar ainda mais a sua versatilidade e potência cantando diversos gêneros da música. >

A estreia será no dia 25 de outubro, em São Paulo. Já em Salvador, a turnê chega no dia 30 de novembro no Wet n'Wild. "Ivete Clareou" passa ainda por Belo Horizonte, em 1º de novembro, pelo Rio de Janeiro, em 22 de novembro, e por Porto Alegre, em 13 de dezembro.>