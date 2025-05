COINCIDÊNCIA?

Maldição da Fazenda Talismã? Três filhos de Leonardo terminam namoro após festa

Após aniversário de João Guilherme na fazenda Talismã todos os filhos mais novos de Leonardo encerraram os relacionamentos

O primeiro rompimento veio logo após a comemoração, quando João Guilherme e Bruna Marquezine colocaram um ponto final no relacionamento. Segundo rumores, a atriz compareceu à festa, mas a interação com os familiares do ator teria sido distante, o que pode ter contribuído para o desgaste do casal, eles estavam juntos desde agosto de 2024.>