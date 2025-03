FIM DE NAMORO

João Guilherme se pronuncia sobre término com Bruna Marquezine: 'Meu coração tá ótimo'

Ator foi abordado por paparazzi no aeroporto e respondeu sobre o fim do relacionamento com a atriz

Heider Sacramento

Publicado em 13 de março de 2025 às 10:52

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução

João Guilherme quebrou o silêncio sobre o término com Bruna Marquezine ao ser abordado por fotógrafos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Sempre discreto sobre sua vida pessoal, o ator não fugiu das perguntas e garantiu que está bem após o fim do relacionamento.

Questionado sobre como se sente após a separação, João respondeu de forma direta: "Meu coração tá ótimo, muito obrigado pelo cuidado". Ao ser perguntado se ainda mantém amizade com Bruna, ele reforçou: "Sempre".