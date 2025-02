FIM DO ROMANCE

Bruna Marquezine e João Guilherme terminam namoro

Informação foi divulgada em primeira mão por Hugo Gloss

Ainda no texto do comunicado, a artista pediu respeito ao término sensível: “Pedimos a compreensão de todos e o respeito à privacidade de ambos neste momento.” >

Os atores assumiram o namoro em agosto, após ele fazer uma homenagem para o aniversário da atriz. Recentemente, Bruna esteve em meio a uma polêmica com a família de João Guilherme. Ela esteve na festa de aniversário do ex-amado, comemorado na fazenda do cantor Leonardo, em Goiânia. >

Contudo, a famosa preferiu ficar reclusa, sem se misturar com os demais convidados e sem tirar foto. Nas redes sociais, rumores viralizaram de que Bruna estava desconfortável em estar no mesmo espaço que Virgínia Fonseca, cunhada de João. Bruna não negou nem afirmou os boatos, mas curtiu comentários que criticavam a postura pública de Virgínia e de outros familiares do ex.>