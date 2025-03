NOVO CASAL?

Após término com João Guilherme, Bruna Marquezine aparece em foto beijando cantor mexicano; veja

Atriz e cantor geram rumores ao aparecerem próximos em evento do Oscar

H Heider Sacramento

Publicado em 4 de março de 2025 às 19:57

Bruna Marquezine e Omar Apollo Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Bruna Marquezine, de 29 anos, e o cantor Omar Apollo, de 27, estão no centro das atenções após uma foto que circula nas redes sociais, tirada nos bastidores do Oscar, viralizar. Na imagem, os dois aparecem visivelmente próximos, com um clima de intimidade, quase trocando um beijo. O registro gerou especulações sobre um possível envolvimento entre os dois. >

Omar, que já havia compartilhado momentos ao lado de Bruna em 2024, quando ela curtia seu show no Lollapalooza, reforçou a proximidade com a atriz em maio, publicando fotos juntos e legendando com versos de sua música "Dispose of Me". Na legenda, ele escreveu: "Temos muita história, então não se livre de mim", acrescentando: "Talvez eu tenha que voltar para o Brasil", o que rapidamente gerou reações nas redes sociais, com seguidores sugerindo que estivessem formando um casal.>

Bruna Marquezine e Omar Apollo em foto no clima de beijo Crédito: Reprodução/X

Durante a apresentação no Lollapalooza, Bruna demonstrou grande empolgação ao assistir ao show de Omar, e, ao fim da performance, o cantor desceu do palco para abraçá-la. O gesto não passou despercebido e foi comentado por Omar em entrevista à MTV, quando ele falou sobre a amizade com a atriz: "Que mulher linda. Eu já a conhecia apenas através de… você sabe, todos os latinos se conhecem, todas as garotas se conhecem. Você é uma garota latina, provavelmente eu te conheço.">

Ele ainda completou, revelando que a interação entre eles começou pelas redes sociais: "Essa foi a primeira vez que nos vimos, mas a gente já trocou DM, somos amigos na internet e tals. Nós temos muitos amigos em comum, então foi mais ou menos assim que nos ligamos.">