SALVADOR

Aritana Maroni sai em audiência de custódia após ser presa com maconha, LSD e ecstasy no Carnaval

Policiais militares prenderam Aritana enquanto estava em um bloco de Carnaval



Wendel de Novais

Bruno Wendel

Publicado em 4 de março de 2025 às 15:33

Aritana foi presa no Carnaval de Salvador Crédito: Reprodução

Ex-A Fazenda e Masterchef, a influenciadora Aritana Maroni foi liberada em audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4) após ser presa durante o Carnaval de Salvador por suspeita de tráfico de drogas. De acordo com informações iniciais, a blogueira, que é filha do empresário Oscar Maroni, estava com duas amigas em um bloco quando foi localizada por agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) com uma quantidade de drogas que indicou a possibilidade de atividade criminosa. >

De acordo com a PM, Aritana estava com maconha e entorpecentes sintéticos. “A mulher foi flagrada com porções de maconha e drogas sintéticas (LSD, MDS e ecstasy), sendo encaminhada para o registro da ocorrência junto à Polícia Civil”, informou a PM, sem detalhar a quantidade de drogas que estavam com a suspeita.>

Apesar da prisão ter ocorrido no domingo, Aritana vinha sendo monitorada pela Inteligência da Polícia Militar desde a última quinta-feira (27). Na Vara de Audiência de Custódia, localizada na Avenida ACM, a influenciadora chegou abatida, usando uma blusa bege, short jeans e chinelo, para ser ouvida pelo juiz Cidval Santos.>

Durante audiência, o Ministério Público Estadual (MPBA) pediu pela soltura da acusada. "Não posso comentar nada sobre o processo porque foi decretado o sigilo", declarou o promotor Clodoaldo Anunciação. >

Aritana mora em São Paulo, mas estava na capital baiana aproveitando a folia até ser presa em flagrante com a posse de substâncias ilícitas. Não há, ainda, detalhes de quais drogas estavam com a influenciadora e a quantidade de entorpecentes. No entanto, Aritana passou por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4), tendo a prisão relaxada e vai poder responder pelo crime em liberdade. >