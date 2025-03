BARRA-ONDINA

Saiba quem é a ex-A Fazenda e MasterChef presa por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador

Aritana Maroni passa por audiência de custódia nesta terça-feira (4)

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 10:59

Aritana Maroni Crédito: Reprodução

A prisão em flagrante de Aritana Maroni, de 46 anos, por tráfico de drogas no Carnaval de Salvador, jogou luzes sobre a influenciadora, mas essa não é a primeira vez que ela vira notícia. A mulher de 46 anos foi detida enquanto curtia a folia em um bloco no Circuito Dodô (Barra-Ondina) na segunda-feira (3) e vai passar por audiência de custódia neste terça (4).>

Com 131 mil seguidores no Instagram, Aritana já participou de cinco reality shows e ainda é herdeira. Nascida em São Paulo, Aritana é filha do empresário Oscar Maroni, fundador de uma famosa boate na capital paulista. Ela cresceu sob os holofotes do Bahamas Hotel Club, mas chegou a trabalhar no local entre os 15 e 37 anos, sobretudo na área financeira.>

Foi no empreendimento que a herdeira aplicou os conhecimento de cozinha que aprendeu no Masterchef Brasil. Em 2015 ela concorreu ao prêmio do reality, mas não saiu vencedora. >

Aritana ainda participou de A Fazenda 9 e foi finalista do programa Power Couple Brasil, em 2018, ao lado do marido Paulo Rogério, com quem também participou do Troca de Esposas, em 2019. Para completar o currículo, a influencer concorreu ao prêmio do do Mestres da Sabotagem (hoje conhecido como Cozinhe se Puder). >

A influenciadora possui dois irmãos. São eles: Aratã e Aruã, responsáveis por tocar os negócios do pai. Oscar foi diagnosticado com Alzheimer em 2024 e desde então vive em uma casa de repouso. >