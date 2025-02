CELEBRIDADES

Desavenças familiares e climão: o que levou ao fim do namoro de Bruna Marquezine e João Guilherme

Separação ocorre dias após festa na fazenda de Leonardo; especulações sobre o motivo circulam na web

H Heider Sacramento

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 09:14

Bruna Marquezine e João Guilherme Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Bruna Marquezine e João Guilherme não são mais um casal. Na noite de quarta-feira (19), os dois anunciaram o término do namoro por meio de uma nota oficial à imprensa. O comunicado afirmou que a separação ocorreu de “forma amigável”, mas não revelou detalhes sobre os motivos. Enquanto isso, nas redes sociais, fãs e internautas tentam entender o que levou ao fim do relacionamento. >

O término aconteceu 17 dias depois da festa de aniversário de 23 anos do ator, realizada na Fazenda Talismã, propriedade de seu pai, o cantor Leonardo, em Jussara (GO). O evento contou com a presença da família de João, incluindo seu irmão Zé Felipe e a influenciadora Virgínia Fonseca, além de Bruna e do casal Sasha Meneghel e Lucas Figueiredo.>

O que chamou atenção foi a ausência da atriz em registros com a família do então namorado. Internautas começaram a especular que Bruna teria evitado aparecer nos conteúdos produzidos por Virgínia, o que gerou críticas. “João nem conseguiu aproveitar a festa porque tinha que se preocupar com a dona Bonita que não pode ser filmada”, ironizou um usuário. Outro comentou: “Cadê a artista internacional que não pode aparecer para não prejudicar a imagem?”.>

A polêmica se intensificou quando Bruna curtiu um comentário de uma seguidora, que dizia: “Bruna, meu amor. Esses dias tenho observado você ensinando em silêncio. Que lindo ver que você não negocia seus princípios e posicionamentos, não importa aonde e nem com quem esteja.” Após as críticas, a atriz desfez a curtida.>

Apesar das especulações, Bannach, fotógrafo de Virgínia Fonseca, saiu em defesa da atriz e de Sasha, que também esteve na festa. “Se vocês estivessem lá, entenderiam o quão educadas e fofas são ela e a Sasha”, declarou.>

Mudança de empresário e novos rumos>

Outro fator que pode ter influenciado o término foi a mudança na equipe de João Guilherme. Segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator surpreendeu sua equipe ao decidir trocar de empresário, optando por trabalhar com Juliana Montesanti, da Coolab Digital, que também agencia Bruna Marquezine. Antes da mudança, João era empresariado por Pe Lu, ex-integrante da banda Restart e seu tio, que gerenciava sua assessoria de imprensa, produção pessoal e imagem. Para fechar com a nova agente, João também teria encerrado um contrato publicitário com a agência Mynd.>

Relacionamento discreto e planos desfeitos>

Bruna e João mantinham um namoro longe dos holofotes. Assumiram publicamente a relação em agosto de 2024, mas já eram vistos juntos desde o início do ano. Foi o primeiro namoro assumido por Bruna após o fim do relacionamento com Neymar, em 2018.>

A atriz já havia revelado o desejo de construir uma família, ter filhos e morar em uma fazenda, planos que pareciam se alinhar ao estilo de vida de João Guilherme. O casal chegou a dividir um apartamento no Rio de Janeiro e adotou dois cachorros.>