Lista completa dos famosos que vão apresentar do Oscar 2025 é divulgada; confira

Penélope Cruz, Emma Stone e Selena Gomez estão entre as estrelas

O time de apresentadores do Oscar 2025 está completa. Nesta quarta-feira (19), a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou os nomes de Selena Gomez e Oprah Winfrey para compor o time. A premiação acontecerá no dia 2 de março, em Los Angeles. >

Além dos nomes acima, a cerimônia contará com a presença dos quatro artistas que venceram as principais categorias de atuação na cerimônia do ano passado — Melhor Atriz, Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Ator Coadjuvante. Eles também serão apresentadores no Oscar 2025. São eles: Emma Stone, Cillian Murphy, Da’Vine Joy Randolph e Robert Downey Jr.>

Esse ano o Oscar será diferente. Jimmy Kimmel, que comandou a cerimônia em 2017, 2018, 2023 e 2024 se recusou a participar pela quinta vez. Por conta da recusa, a condução geral do Oscar será feita pelo comediante Conan O’Brien, que faz sua estreia no comando da cerimônia este ano. O artista é famoso por estrelar os talk shows noturnos “Late Night with Conan O’Brien”, “The Tonight Show with Conan O’Brien” e “Conan”. Atualmente, ele apresenta o podcast “Conan O’Brien Needs a Friend”.>