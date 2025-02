HUMILDE OU REALISTA?

Ao falar sobre possibilidades de ganhar Oscar, Fernanda Torres declara: 'Chances são muito pequenas'

Artista contou sobre suas ambições profissionais ao LA Times

Faltando apenas duas semanas para a cerimônia do Oscar 2025, a atriz Fernanda Torres tem arrancado elogios dos grandes cineastas da indústria cinematográfica. Concorrendo à estatueta de Melhor Atriz, com sua interpretação no filme ‘Ainda Estou Aqui’, Fernanda confessou em entrevista ao jornal LA Times que está com expectativas baixas quanto à possibilidade de vitória. >