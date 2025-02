ESTÁ CHEGANDO!

Entenda como funciona o processo secreto para escolher os vencedores do Oscar

Quem faz parte da academia? Quem escolhe os indicados? Quem vota nos vencedores?

Carol Neves

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 10:05

Oscar 2024 Crédito: The Academy Awards

A hora do Oscar está chegando e a animação dos brasileiros está alta com a possibilidade do sucesso do filme "Ainda Estou Aqui" e de Fernanda Torres, que está na disputa na categoria de melhor atriz. A votação já está andamento, e você pode se perguntar: o que é de fato a famosa Academia de Artes e Ciências Cinematográficas? Quem são os membros da academia e como eles votam? >

A academia é uma instituição exclusiva de Hollywood, composta por cerca de 8.000 membros, divididos em 17 ramos que cobrem diferentes áreas do cinema, como atuação, direção, roteiro e edição de som. Desde 2016, a academia tem se esforçado para diversificar seus membros, convidando figuras como Mindy Kaling e Rashida Jones. Embora os nomes de todos os membros não sejam divulgados, anualmente a academia revela quem foram os convidados para ingressar.>

Para se tornar membro, é necessário ser da indústria cinematográfica — profissionais da televisão ou da imprensa ficam de fora. Indivíduos indicados ao Oscar muitas vezes são automaticamente considerados para a academia, enquanto outros precisam ser patrocinados por dois membros ativos do ramo desejado. Cada ramo tem critérios específicos; por exemplo, diretores devem ter pelo menos dois créditos de direção nos últimos 10 anos.>

Brasileiros também fazem parte da academia, incluindo o ator Selton Mello e o diretor Walter Salles, de "Ainda Estou Aqui". O baiano Carlinhos Brown também foi convidado, em 2018. >

Como funciona a votação do Oscar?

A votação no Oscar ocorre em duas etapas bem definidas, cada uma com um papel específico no processo de seleção dos vencedores. >

Primeira fase: escolha dos indicados>

Na primeira fase, os membros da academia recebem uma cédula com os filmes que se qualificaram para a nomeação. Para que um filme seja considerado, ele precisa atender a alguns requisitos específicos, como ser exibido publicamente em cinemas comerciais do condado de Los Angeles por pelo menos uma semana durante o ano da premiação. Para filmes estrangeiros e documentários, existem critérios de qualificação adicionais. A cédula contém uma lista de filmes que cumpriram esses critérios e, a partir disso, os membros votam nos indicados para as diversas categorias.>

Cada membro pode nomear filmes dentro de sua própria área de especialização (seja direção, atuação, roteiro, etc.), além da categoria de Melhor Filme, que é aberta a todos. Por exemplo, uma atriz indicada como Emma Stone pode sugerir nomes para as categorias de Melhor Atriz, Ator Coadjuvante, Atriz Coadjuvante e Melhor Ator, mas não para Melhor Edição de Som. Para cada categoria, os membros escolhem até cinco candidatos e os classificam por ordem de preferência.>

A contagem dos votos é realizada por contadores públicos certificados de uma empresa específica designada pela presidência da academia, utilizando um sistema que pode parecer um ritual bastante complexo para quem observa de fora. A academia adota um processo de votação preferencial, ou votação por eliminação instantânea. Isso significa que, se um filme não alcançar uma determinada quantidade de votos em uma rodada, ele é eliminado, e os votos daqueles que escolheram esse filme são redistribuídos entre os outros indicados. Esse processo segue até que os cinco filmes mais votados em cada categoria sejam selecionados como indicados.>

Segunda fase: escolha dos vencedores>

Na segunda fase, que ocorre após a divulgação dos indicados, todos os membros ativos ou vitalícios da academia são convidados a votar nos vencedores. O processo segue um modelo similar, mas há algumas diferenças importantes. Primeiramente, os membros podem votar em qualquer categoria, mas são incentivados a não votar em áreas nas quais não tenham experiência ou conhecimento especializado. Isso garante que os vencedores sejam escolhidos com um grau de especialização adequado.>

Para as categorias de Melhor Filme, a votação também segue o sistema preferencial. Cada membro escolhe seu favorito e os votos são novamente redistribuídos até que um filme atinja a quantidade necessária de votos para ser declarado o vencedor. Esse sistema visa garantir que o vencedor tenha um apoio mais amplo e não seja apenas o mais popular ou mais conhecido.>

Nas outras categorias, como Melhor Direção, Melhor Ator, e Melhor Atriz, a votação ocorre de maneira mais direta, com os votos sendo contados de acordo com o modelo de votação popular. Isso significa que, nesses casos, o vencedor é aquele que recebe mais votos, sem a necessidade de redistribuição.>

Segredo absoluto e a grande revelação>

Após a contagem final, os resultados são mantidos em segredo absoluto. Somente dois contadores têm acesso às informações sobre os vencedores, e eles são responsáveis por armazenar os resultados em dois conjuntos de envelopes, que são guardados em malotes em local desconhecido até o dia da cerimônia. Mesmo os membros da academia, produtores do evento e apresentadores não sabem quem são os vencedores até o momento em que os envelopes são abertos durante a cerimônia, quando o apresentador anuncia a famosa frase: "E o Oscar vai para...".>