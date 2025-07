Moda

Lacrou em Salvadô

Confira nossa curadoria

Criativa . Fernanda Nogueira (@naandanogueira_) apostou em uma mistura fashion e muito interessante, ao combinar uma t-shirt com uma saia handmade super descolada. O resultado fresh dialoga muito bem com o clima da nossa cidade.>

Urbana. Paola Pomaro (@paola_1970) mandou muito bem na construção do visu, com direito a uma sobreposição certeira - vale reparar como o casaco bordado injetou aquela bossa no look do dia. Destaque também para o tênis colorido e bafônico.>