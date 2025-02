SAÚDE FRÁGIL

Isabel Veloso será operada após novo diagnóstico e relata dores intensas

Jovem de 18 anos, que luta contra o câncer, foi internada três vezes em 24 horas devido a fortes dores

“Eu gritava e me contorcia de dor, nunca senti tanta dor abdominal assim. Agora estou sem dor porque tomei duas doses de morfina, mas doeu demais”, desabafou Isabel em suas redes sociais.>

Diagnosticada com Linfoma de Hodgkin aos 15 anos, a influenciadora tem enfrentado uma batalha contra o câncer enquanto lida com outros desafios de saúde. Na última quarta-feira (19), ela usou o Instagram para compartilhar sua nova condição e ironizou a situação ao escrever: “No hospital pela terceira vez em questão de 24h. Diagnóstico: pedra na vesícula”, acompanhando a publicação com emojis de palhaço.>