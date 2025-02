SEM TABU

Filha de Flávia Alessandra sobre nudez na família: 'Em casa andamos pelados'

Giulia é filha mais velha da atriz

Giulia Costa, filha mais velha de Flávia Alessandra, participou de uma entrevista no videocast Pé no Sofá Pod e contou que, em sua família, todo mundo tem o hábito de ficar pelados na frente dos outros. >

"Eu sempre lidei muito bem, teve essa situação com meus amigos, mas fora isso foi algo muito natural e tranquilo", disse a herdeira que também é atriz. >

Giulia Costa é filha de Flávia Alessandra, do casamento com o falecido diretor Marcos Paulo (1951-2012). Flávia também é mãe de Olívia, fruta da relação com Otaviano Costa. >