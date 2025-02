REVELAÇÃO

Filha de Flávia Alessandra dormia com totem da mãe nua; entenda

O objeto com foto de capa da Playboy era usado por Giulia para não se sentir sozinha quando a mãe viajava

Filha da atriz Flávia Alessandra, Giulia Costa, hoje com 24 anos, revelou um costume inusitado quando era pequena. Quando a mãe viajava para trabalhar, ela dormia com um totem em tamanho real da atriz nua, para não se sentir sozinha. No objeto, presente do ex-marido de Flávia Otaviano Costa, a imagem é de uma das capas protagonizadas pela atriz na revista Playboy. >