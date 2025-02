FISIOTERAPIA PÉLVICA

Brunna Gonçalves explica técnica usada na preparação para o parto da filha com Ludmilla

A dançarina está grávida de Zuri, que deve nascer nas próximas semanas

Elis Freire

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 14:32

Bruna Gonçalves e Ludmilla Crédito: Redes sociais

Na reta final da gestação da sua filha com Ludmilla, Brunna Gonçalves detalhou o seu processo de preparação para o parto. A dançarina está grávida de Zuri e tem compartilhado sua experiência com a maternidade com os seus seguidores. >

Nesta terça (12), Brunna revelou que tem adotado uma técnica para auxiliar no nascimento da filha: a fisioterapia pélvica. "A fisioterapia pélvica ajuda muito a preparar o corpo para a hora do parto. Ela ajuda também a melhorar o assoalho pélvico fazer a mobilidade no quadril para ajudar na hora ho parto. Já é minha segunda aula e estou amando!", explicou a ex-BBB.>

A esposa de Ludmilla comentou que a técnica auxilia no autoconhecimento da mãe. "Consigo entender mais o meu corpo e como vai ser mais ou menos na hora do parto, o tipo de força que eu tenho que fazer. Ajuda a gente a fortalecer o períneo. A gente faz vários exercícios de prender e soltar. Aprende também a força correta de fazer na hora da expulsão. Também ajuda a prevenir a dor na lombar. É muito bom", ressaltou. >

Significado de Zuri

As duas mamães buscaram inspiração para o nome Zuri no idioma suaíli, falado em países da África Oriental, como Quênia, Uganda, Moçambique e na República Democrática do Congo. No idioma, existe a palavra "nzuri", que significa "linda", "bonita". Ao aportuguesar, o nome perdeu o "n" inicial.>