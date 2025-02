DETALHES DO FIM

Saiba o motivo do término de Wanessa Camargo e Dado Dolabella; casal rompeu pela terceira vez

Cantora confirmou o fim do relacionamento nesta terça-feira (11)

Elis Freire

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 18:43

Dado Dolabella e Wanessa Camargo Crédito: Redes sociais

O namoro de Wanessa Camargo e Dado Dolabella acabou pela terceira vez, mas o motivo desta vez é diferente. A cantora teria desabafado com amigos e revelado que o que causou o rompimento foi a falta de planos do ator. A filha de Zezé di Camargo estaria incomodada com a acomodação do parceiro, em relação a planos futuros e carreira. >

No Balanço Geral desta quarta-feira (12), a jornalista Fabíola Reipert contou tudo ao vivo. Fontes a revelaram que Wanessa desabafou com pessoas próximas e se mostrou incomodada com a falta de perspectiva de Dado.>

Ator, Dolabella não atua na área há algum tempo. A carreira na música também estaria sendo deixada de lado, sem investimentos ou novidades.>

Wanessa confirmou o fim do namoro com Dado nesta terça-feira (11), após curtir o show de Shakira no Engenhão, no Rio de Janeiro, sem a presença de Dado. “É isso, sim, mas ninguém está pronto pra saber ainda. Ninguém da minha família sabe, meus filhos”, contou a artista, em conversa com o portal LeoDias.>

Já Dado Dolabella publicou uma mensagem enigmática nas redes sociais. “Devolvendo a estrela do mar ao seu lar e (re)conectando-me à natureza. Cada momento é uma oportunidade de recomeço e gratidão”, escreveu o ator, compartilhando imagens de momentos sozinho na natureza.>