Cemitério onde Preta Gil foi cremada realizada passeio noturno em dia de cerimônia

Empresa de turismo do Rio de Janeiro realiza passeios turísticos em cemitérios do Rio de Janeiro

Felipe Sena

Publicado em 27 de julho de 2025 às 09:46

Preta Gil foi cremada em Cemitério Crédito: Reprodução | Cemitério da Penitência

Há quem goste de fazer do passeio uma volta no parque, no shopping ou numa praia, mas que tal entre túmulos e lápides? O Cemitério da Penitência, onde a cantora Preta Gil, foi cremada, promoveu um passeio noturno na última sexta-feira (25), dia em que ocorreu a cerimônia de cremação da artista. >

O passeio com apoio do projeto Necrotour chega ao Cemitério da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, às 19h. “A gente leva lanterna, mas é até iluminado demais”, salientou a guia Samantha Lobo, acrescentado que o tour tem apoio da segurança local e reforço do policiamento no entorno, para tranquilizar quem tem mais medo dos vivos do que dos mortos.>

As inscrições foram realizadas através do perfil do Instagram da Necrotour RJ, através de contribuição voluntária. Falecida no último domingo (20) em decorrência de um câncer colorretal, Preta Gil foi uma das maiores estrelas do Brasil, o que não gera surpresa da empresa usar do momento simbólico para realizar o passeio turístico em uma data simbólica, por meio de ação voluntária.>

A Necrotour RJ também faz passeios diurnos em outros locais, como no Cemitério São Francisco Xavier, também no Caju, melhor opção para quem tem medo do escuro de assombrações.>

Outra opção é a visita do Cemitério São João Batista com a Rio 40° Tour [empresa de turismo]. O passeio é privativo entre segunda a sexta-feira, com início entre 9h e 9h. Os valores giram em torno de, no mínimo, R$ 240 por pessoa, quando se trata de grupos com mais de quatro.>

No trajeto, o guia passa por túmulos de nomes de artistas como José de Alencar, Cândido Portinari, Carmem Miranda, Tom Jobim, Santos Dumont, Vinicius de Moraes, Chacrinha, Clara Nunes e Cazuza.>

Turismo Cemiterial

Apesar de pouco difundido no Brasil, o turismo cemiterial explora o patrimônio artístico, histórico e cultural dos cemitérios. A partir da visitação de túmulos e outras construções funerárias, o turista se aproxima da memória de personalidades que marcaram a História.>

Além disso, o turismo cemiterial também tem o objetivo de desconstruir o medo e crenças antigas a respeito da morte e do espaço físico do cemitério.>

Turismo Cemiterial pelo Brasil e pelo mundo

Além do Rio de Janeiro, São Paulo e Ouro Preto divulgam o turismo cemiterial. Em Minas Gerais, no Museu da Inconfidência, na cidade de Ouro Preto, estão os restos mortais inconfidentes que insurgiram contra a autoridade portuguesa durante a Inconfidência Mineira, de acordo com informação do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).>

Já em São Paulo, no Cemitério da Consolação estão enterrados Monteiro Lobato, Tarsila do Amaral, Ramos de Azevedo, Antoninho da Rocha Marmo, Mário e Oswaldo de Andrade. Fundado em 1858, o cemitério da Consolação oferece visitas guiadas, que podem ser agendadas com o Serviço do Município de São Paulo.>

Pelo mundo existem diversos cemitérios abertos a visitação. Entre eles, o mais famoso é o Père-Lachaise, localizado em Paris, na França. Além de uma beleza com riqueza da fauna do país fascinante, no local foram enterrados grandes nomes do meio artístico do mundo, como Édith Piaf, Jim Morrison, Oscar Wilde, Allan Kardec, Pierre Bourdieu, Frédéric Chopin, Auguste Comte, Honoré de Balzac, entre outros. Também estão abertos a visitação, o Recoleta em Buenos Aires, e o Cemitério de Okunoin no Japão, entre muitos outros >

Existe turismo cemiterial em Salvador?

Sim! É possível realizar visitas em cemitérios de Salvador. O mais conhecido, no Cemitério do Campo Santo, foram sepultadas diversas personalidades e políticos como Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo Magalhães, Castro Alves, Oscar Freire, Aristides Maltez e o fundador da Odebrecht e Norberto Odebrecht. >

Além disso, o local abriga diversas obras de arte cemiteriais como renascentista, barroco, gótico, moderno e contemporâneo, com destaque para mausoléus de artistas famosos como o de Otávio Mangabeira. O Cemitério Campo Santo permite visitas ao Circuito Cultural diariamente, das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento prévio.>

Outro importante cemitério de Salvador é o Cemitério dos Ingleses, localizado na Ladeira da Barra em Salvador, Bahia, é um local histórico e tranquilo, aberto à visitação de segunda a sábado, das 8h às 17h, com entrada gratuita.>