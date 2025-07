DESPEDIDA

VÍDEO: Homem de 29 anos morre após cair de cerca de 50 metros de altura enquanto praticava esporte radical

Gustavo Guimarães, de 29 anos, era praticante de modalidade esportiva highline

Gustavo Rodrigues Guimarães, de 29 anos, era praticante de highline, e estava em mais uma aventura radical, quando um acidente trágico levou a sua morte. O caso aconteceu na Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). >

O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que amigos da vítima tentaram resgatá-lo, mas não conseguiram. Quando o socorro chegou ao local, a vítima estava na borda do poço da cachoeira, sem sinais de vida, conforme informação do G1.>

O perfil oficial de Turismo da Natureza, da Chapada dos Veadeiros, fez a publicação de um vídeo no Instagram de Gustavo praticando a modalidade do esporte, como forma de despedida. Nos comentários, um dos seguidores, questiona se Gustavo estava sem o cinto.>

Segundo o perfil, a partir de apuração, acreditam que “parece” ter ocorrido um problema durante a ancoragem do cinto. O CORREIO entrou em contato com o Corpo de Bombeiros da região para mais informações sobre detalhes da morte de Gustavo, mas não obtivemos retorno até a publicação desta matéria.>

Despedidas

O perfil oficial de Turismo da Natureza, da Chapada dos Veadeiros, fez a publicação de um vídeo de despedida a Gustavo. “Gustavo era mais do que um praticante de highline. Ele era um espírito livre, desses que desafiam a gravidade com leveza e nos ensinam que o mundo tem muitos jeitos de ser sentido, de cima, do alto, entre o vento e a pedra. Extremamente amado por amigos e pela comunidade do esporte, ele deixa um legado de luz, ousadia e conexão com a natureza”, diz um trecho da legenda.>