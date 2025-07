LUXO

Corretor revela que comprar uma ilha pode ser mais barato que um apartamento

Corretor experiente na venda de ilhas particulares afirma que o preço de uma delas é mais acessível que a de um apartamento

Agência Correio

Publicado em 27 de julho de 2025 às 14:30

Conheça os motivos por trás da compra inusitada e os custos envolvidos

Um sonho de consumo para muitos, a compra de uma ilha particular parece algo distante da realidade financeira. No entanto, o experiente corretor Farhad Vladi, que já vendeu ilhas para clientes como Bill Gates, afirma que essa aquisição pode ser mais acessível do que se pensa, até mesmo "mais barata do que a maioria dos apartamentos próprios".>

Em uma entrevista ao portal alemão Handelsblatt, Vladi explicou o motivo de tantas pessoas quererem comprar um pedaço de terra no meio do mar. Ele também falou sobre os custos adicionais e sobre quem, de fato, compra essas ilhas.>

O corretor derruba o mito de que ilhas são apenas para bilionários, revelando a existência de opções mais acessíveis. Farhad Vladi afirma que o valor de uma ilha pode ser menor do que o de um apartamento em grandes cidades, tornando esse sonho mais tangível.>

Ilha de Robinson Crusoé ao sonho

A ideia de uma ilha evoca a solidão involuntária do clássico livro "Robinson Crusoé", mas também a realização do sonho de viver em paz. Farhad Vladi vende ilhas para clientes que buscam tanto a simplicidade de uma cabana no Canadá, quanto o luxo de uma ilha no Caribe.>

Comprar uma ilha x comprar um apartamento

Apesar de ser um luxo, muitas ilhas disponíveis no mercado custam menos do que se imagina, até mesmo menos que um apartamento em grandes centros urbanos. Farhad Vladi ressalta que "uma ilha é mais barata do que a maioria dos apartamentos próprios".>

Farhad Vladi afirma que "já vendemos ilhas por 100 mil euros", um preço que choca, considerando a especulação imobiliária em grandes cidades como São Paulo, onde um apartamento de alto padrão pode passar dos 10 milhões de reais.>

Compradores de ilhas?

Os principais compradores de ilhas são empresários, celebridades e investidores que buscam privacidade e tranquilidade, mas também enxergam na compra uma oportunidade de negócio.>

Algumas ilhas são transformadas em resorts de luxo ou santuários ecológicos, gerando um retorno financeiro.>

Um bom investimento?

Apesar dos altos custos com manutenção, impostos e transporte, muitos enxergam na compra de uma ilha uma alternativa de investimento seguro. >