NATUREZA

O vulcão mais antigo do planeta está no Brasil

Formação de quase 2 bilhões de anos foi descoberta no Pará e ajuda a entender a origem da crosta terrestre

Você já ouviu falar do Kīlauea, na ilha do Havaí, ou do Eyjafjallajökull, na Islândia. Mas e se te disserem que o vulcão mais antigo já identificado no planeta está aqui mesmo, em território brasileiro?>