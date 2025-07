TURISMO

Esta praia tem areia fina e água azul, mas não fica no litoral: saiba onde encontrar

Cercado pela vegetação do Cerrado, o local cria um contraste único entre o verde da mata e o azul intenso das águas

Agência Correio

Publicado em 24 de julho de 2025 às 18:40

No coração do Tocantins, um rio com águas azul-turquesa forma um cenário paradisíaco de água doce Crédito: Reprodução/Youtube

Você sabia que existe um pedaço do Caribe bem no meio do Brasil? Prepare-se para conhecer um destino surpreendente que combina a beleza paradisíaca do litoral com a tranquilidade do interior.>

A apenas 30 km de Goiás, Aurora do Tocantins revela um refúgio natural. Com águas azul-turquesa e areias finíssimas, o local proporciona uma experiência de praia única. >

Visitantes se surpreendem: as águas, que parecem mar, são doces. Este convite irrecusável é para quem busca natureza exuberante e relaxamento. Fuja da agitação e encontre paz neste paraíso escondido, desfrutando da tranquilidade local.>

Praia do Pequizeiro: o mar no coração do cerrado

A famosa Praia do Pequizeiro é o grande destaque da região. Suas águas cristalinas em um azul-turquesa, em meio a areia fina de uma praia que mais parece o mar, são um espetáculo à parte. O cenário convida a banhos refrescantes.>

É um local perfeito para fotos e momentos de contemplação, onde o verde vibrante da vegetação típica do Cerrado contrasta maravilhosamente com o azul intenso das águas. A beleza natural oferece uma paisagem única e memorável para todos.>

Balneário Douradas: charme rústico e tranquilidade

Próximo ao centro de Aurora do Tocantins, o Balneário Douradas é um clube natural com águas calmas e transparentes. Sua infraestrutura, embora simples, possui um charme rústico que conquista. Ideal para um piquenique familiar e relaxamento.>

Banhado pelo Rio Palma, o balneário é complementado por pedras que enriquecem o ambiente, tornando-o perfeito para um mergulho relaxante ou simplesmente para apreciar a paisagem. Este oásis urbano promete serenidade aos visitantes.>

Rio Azuis: o menor tesouro do brasil

Em Aurora do Tocantins, o encantador Rio Azuis é imperdível. Com apenas 147 metros, ele é o menor rio do Brasil e um dos menores do mundo. Suas águas igualmente azul-turquesa encantam só de olhar, oferecendo um visual mágico.>