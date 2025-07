ENTENDA

Gominho revela proibição que recebeu de Preta Gil

Amigo próximo da cantora, Gominho relembrou relação de cumplicidade com a artista

F Felipe Sena

Publicado em 27 de julho de 2025 às 16:00

Gominho e Preta Gil tinham profunda Crédito: Reprodução | Instagram

Entre diversas personalidades que o público solicita nas redes sociais como presença no Big Brother Brasil é do ator Gominho. Fãs do programa e do próprio influencer já fizeram comentários nas redes sociais cobrando a presença do carismático amigo de Preta Gil no reality.>

Gominho, que chegou a deixar tudo no Brasil para cuidar da amiga em tratamento experimental, em Nova York, nos EUA, tinha uma relação de amizade profunda com a cantora, com quem dividia diversos momentos especiais.>

Contudo, entre as poucas incongruências que os dois tiveram, houve uma proibição. Ele disse que a cantora o proibiu de participar do BBB. >

"Ela me proibiu de participar do BBB (risos). Eu falei pra ela que queria ir pro Big Brother para descansar do mundo. E ela (disse): 'viado, não arrume ideia não, pelo amor de Deus. Se eu não tiver aqui pra te defender'. Ela vem com essas piadas", contou para a revista Caras.>

Gominho chegou a participar do reality show A Fazenda da Record, em 2012. O influenciador tem sido apontado por vários internautas sobre desentendimento com familiares da cantora e até mesmo com uma de suas amigas, Carolina Dieckmmann, mas negou.>

"Não teve nenhum tipo de briga. As pessoas inventaram que eu briguei com a Carolina Dieckmann, e isso não é verdade", disse ao Mais Você, da Globo, na sexta-feira, (25), mesmo dia do velório da cantora, que aconteceu no Rio de Janeiro.>

Morte de Preta Gil

A cantora Preta Gil morreu no domingo após luta contra um câncer colorretal. A artista chegou a ser considerada curada em agosto de 2023, mas a doença voltou e se espalhou em outros órgãos. Desde maio, Preta estava em solo norte-americano, onde buscava tratamento com terapias experimentais. A cantora teve uma piora em seu quadro de saúde, desde a última quarta-feira (16).>