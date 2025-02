ATÉ A DISNEY RECONHECE

Ex-funcionários da Disney relatam preocupações com altas dos preços; saiba quanto custa ir ao parque

O preço de uma viagem ao parque temático em Orlando aumentou quase 80%

Fontes de dentro da própria Disney revelaram que os dirigentes do parque temático, localizado em Orlando, começaram a ter sérias preocupações com o impacto do aumento do custo das visitas aos seus famosos parques temáticos. Ex-funcionários ouvidos pelo The Wall Street Journal detalharam a mudança da Disney com o crescimento dos preços. >