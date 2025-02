REPRESENTATIVIDADE

Grisalha e mãe: Saiba quem é a primeira mulher 50+ a disputar o Miss Brasil

Cris Leite representa o estado de Rondônia no concurso de beleza

Divorciada, mãe de 3 filhas e com os cabelos grisalhos para jogo, a modelo de 51 anos, natural de São Paulo, está representando o estado de Rondônia no Miss Universe Brasil 2025. Ela é a primeira mulher com mais de 50 anos a disputar pelo título. A vencedora da etapa brasileira do concurso será anunciada nesta quinta-feira (13).>

Quem é Cris Leite?

Nascida em São Paulo, Cris reside atualmente em Campinas, no interior do estado. Durante 27 anos, atuou como dentista, até sofrer uma queda em uma escada de um Shopping Center, que resultou na fratura de sua cabeça em 11 partes. Após passar um mês hospitalizada, sendo 10 dias em coma, precisou abandonar a profissão e decidiu seguir o sonho de juventude: dedicar-se às artes.>

A competição

O Miss Universe Brasil 2025 conta com 24 participantes, cada uma representando um estado do país, com exceção do Distrito Federal, Rio de Janeiro e Roraima. As finalistas serão definidas ainda nesta quarta-feira (12).>