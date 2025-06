DESPEDIDA

Velório de Francisco Cuoco será aberto ao público em São Paulo nesta sexta (20)

Ator morreu aos 91 anos por falência múltipla dos órgãos; cerimônia será na Bela Vista e enterro restrito à família

O velório do ator Francisco Cuoco, que faleceu nesta quinta-feira (19) , aos 91 anos, será aberto ao público nesta sexta-feira (20), segundo comunicado oficial divulgado pela TV Globo. A cerimônia de despedida acontecerá das 7h às 15h no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. O sepultamento será reservado apenas para familiares e amigos próximos. >

Com uma carreira sólida que atravessou décadas, Cuoco se tornou um dos rostos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Seu talento, charme e voz inconfundível renderam papéis inesquecíveis em novelas como Selva de Pedra, Pecado Capital, O Outro, Saramandaia e O Astro. Também atuou no teatro e no cinema, deixando um legado que moldou gerações e ajudou a escrever a história da televisão no Brasil.>