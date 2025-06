LUTO NA TV

Francisco Cuoco morre aos 91 anos sem lembrar de papel que parou o Brasil na TV

Ícone da teledramaturgia, ator enfrentava problemas de saúde e revelou em entrevista que não se recordava de "O Astro"

Na época, donos de restaurantes relataram queda no movimento durante o horário da exibição da novela. A cantora Maria Bethânia, por exemplo, chegou a pedir uma televisão no camarim do Canecão, no Rio de Janeiro, para acompanhar os capítulos antes de subir ao palco.>