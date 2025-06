ROMANCE DISCRETO

Quem é Gilda Midani, estilista casada com Maria Bethânia e mãe de ator de ‘Vale Tudo’

Discreta, Gilda mantém relação com a cantora baiana desde 2017 e é referência na moda autoral brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 19 de junho de 2025 às 16:50

Gilda Midani e Maria Bethânia estão casadas desde 2017 Crédito: Reprodução/Instagram

A estilista Gilda Midani, de 65 anos, voltou a chamar atenção do público nesta quarta-feira (18) ao aparecer em uma rara publicação ao lado da cantora Maria Bethânia, de 79, com quem mantém um relacionamento desde 2017. A homenagem feita nas redes sociais em comemoração ao aniversário da artista levantou a curiosidade dos fãs sobre quem é a mulher por trás dos figurinos que marcam presença no palco e na vida de Bethânia. >

Diretora criativa de uma grife autoral no Rio de Janeiro, Gilda é também mãe do ator e apresentador João Vicente de Castro, de 42 anos, fruto do relacionamento com o jornalista Tarso de Castro, que morreu em 1991. A estilista publicou um vídeo com imagens de Bethânia usando peças assinadas por ela, acompanhadas de um texto afetuoso: “Viva a vida e a arte de Maria Bethânia! O tempo… ele faz bem pra gente, pra arte, pra alma. Bethânia festeja hoje mais um ciclo e celebra também, neste ano, seus 60 anos de carreira, de palco, de poesia, de música, amor e devoção”.>

Maria Bethânia 1 de 4

A publicação, que também foi compartilhada por Bethânia, evidenciou mais uma vez a parceria entre as duas, dentro e fora dos palcos. Ao longo dos anos, a cantora já vestiu diversas criações de Gilda em turnês, editoriais de moda e shows, como no espetáculo “Agradecer e Abraçar”, em que o figurino assinado pela companheira teve destaque.>