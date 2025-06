É O AMOR

Em aparição rara, esposa faz homenagem para Maria Bethânia

Estilista celebrou o aniversário e os 60 anos de carreira da cantora com mensagem discreta

Gilda Midani é estilista, fotógrafa e diretora criativa. Além de ser mãe do ator João Vicente de Castro, com quem mantém relação próxima, ela é dona de uma grife de roupas no Rio de Janeiro. Foi responsável por diversos figurinos de Bethânia em shows e capas de revistas, incluindo a turnê comemorativa "Agradecer e Abraçar", que marcou os 50 anos de carreira da cantora.>

“Minha mãe é uma mulher muito à frente do seu tempo, muito alternativa. Na época, eu não entendi uma coisa que ela disse, mas hoje entendo. Ela disse uma vez em uma discussão: 'A coisa mais triste do mundo é um filho ouvir de uma mãe que ela se anulou, se sacrificou'. É um peso na cabeça da criança: 'Eu sou um sacrifício?' Depois, mais tarde, eu entendi. Ela tinha razão. A minha mãe ser uma mulher antes de uma mãe foi muito importante para a constituição do que eu sou, para o entendimento que eu tenho das mulheres, dos pais, do que é uma pessoa forte", declarou o ator.>