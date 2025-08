TURISMO

Maior delta fluvial das Américas está no Brasil e pode ser visitado de barco

Cidade do Brasil reúne atrações culturais, trilhas aquáticas e safáris em meio à natureza

Agência Correio

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 08:00

Os passeios mais econômicos pelo Delta geralmente são feitos em embarcações grandes Crédito: Reprodução/Youtube

Para quem está em busca de um bom destino de férias, o Nordeste do Brasil segue sendo uma escolha segura. Conhecido por suas praias e paisagens naturais, a região atrai visitantes de diferentes partes do mundo com roteiros variados e cenários de tirar o fôlego. >

Entre os destinos que têm ganhado destaque no turismo nordestino está a cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Conheça algumas das atrações mais procuradas por quem visita a região.>

Delta do Parnaíba

Formado pelo encontro do rio Parnaíba com o Oceano Atlântico, o maior delta em mar aberto das Américas se espalha por dezenas de rios menores e inúmeros igarapés antes de chegar ao mar.>

Esse emaranhado de canais dá origem a um conjunto de cinco saídas para o oceano, conhecidas popularmente como “bocas”, que formam o traçado único do delta.>

A disposição geográfica dessa região permite que o visitante conheça o local por caminhos diversos, o que torna cada percurso uma experiência diferente da outra.>

Os passeios que saem da cidade de Parnaíba costumam seguir para duas dessas bocas: a das Canárias, mais procurada nas manhãs, com parada na Ilha das Canárias para almoço.>

E a do Caju, geralmente visitada no fim do dia, aproveitando o pôr do sol. O passeio lembra outros feitos em áreas de mangue no Brasil, mas o que se destaca é a variedade e o charme da vegetação.>

Outro ponto interessante é a mudança gradual na paisagem conforme a embarcação se aproxima do oceano, com o aumento da salinidade influenciando a flora local.>

Passeios de catamarã

Quem busca uma opção mais acessível costuma optar pelas embarcações maiores, como o catamarã ou a chalana, que oferecem mais conforto e têm saídas regulares.>

Esse tipo de passeio, que aparece em operadoras como o “tradicional ao Delta”, costuma durar cerca de sete horas, já que as embarcações são mais lentas.>

Durante o percurso, há música ambiente e serviço com comidas e bebidas. Alguns roteiros também param para banho e visitas às dunas do Morro Branco.>

Em certos trechos, é possível acompanhar como acontece a coleta de caranguejos nos mangues, com uma pequena demonstração feita por moradores locais.>

Passeios de lancha

Já as lanchas rápidas partem geralmente no começo da tarde, com destino à boca do Caju, que fica um pouco mais distante do que a das Canárias.>

Por volta das 17h, elas se aproximam de uma pequena ilha usada como dormitório por um grande grupo de guarás, aves de plumagem avermelhada.>

Primeiro, os animais aparecem isoladamente, até que bandos inteiros começam a surgir e pousar juntos nos galhos, criando uma cena intensa e ao mesmo tempo desordenada.>

Esse fenômeno pode ser observado todos os dias ao entardecer, mas ganha ainda mais destaque quando o céu está limpo e o sol ressalta a cor das aves.>

Passeios noturnos

Inspirado nos passeios feitos na Amazônia e no Pantanal, o safári noturno do Delta é realizado com lanchas que cruzam os igarapés à procura de animais.>

O foco principal é o jacaré, mas é comum avistar também cobras, sapos e animais de hábitos terrestres, como o tamanduá, a iguana e o macaco-prego.>

Para quem quer aproveitar também o litoral da região, basta ir até a vizinha Luís Correia, que tem quase 45 km de praias.>