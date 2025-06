GUIA JUNINO

Tá chegando a hora: soteropolitanos vão repetir o ritual rumo ao interior

CORREIO preparou um guia completo com dicas de viagem, onde comprar acessórios, playlists de forró (sem sertanejo!) e até uma defesa do milho como verdadeiro rei da festa

Todo ano é a mesma agonia. Como uma ave-migratória, o povo de Salvador faz sua migração anual para qualquer lugar do interior que ele possa arder os olhos na beira da fogueira, encher a cara com licor de jenipapo de procedência duvidosa, alguns inclusive feitos no quintal da casa do tio barrigudo que recebe 72 pessoas no período, sem contar aquela bota guardada no armário que provavelmente vai descolar a sola no meio da festa. Ah, ainda tem o amendoim, a principal comida nas três refeições diárias durante os festejos juninos. Amendoim é uma miséria. Será que vale a pena pegar horas de engarrafamento na BR ou uma vida na fila do Ferry para viver este caos? É claro que vale! >