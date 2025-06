GUIA JUNINO

Esqueceu? Saiba onde comprar comida para o São João de última hora

Confira nove locais que terão pronta-entrega ou que vão aceitar encomendas até perto do feriado

Thais Borges

Publicado em 14 de junho de 2025 às 10:00

Menu junino do Almacen Pepe Crédito: Leo Trindade/Divulgação

Desde o mês passado, marcas baianas de todos os tipos do setor de alimentos- mercados, padarias, confeitarias e por aí vai - estão anunciando o cardápio junino. Mas se você não conseguiu se programar e acabou deixando para o último minuto, pode ficar tranquilo: não é por isso que seu São João vai ficar sem canjica, bolinho de puba, pamonha de lei e o tradicional amendoim cozido. >

Para te ajudar a não deixar a data passar em branco, preparamos uma lista de locais que vão aceitar encomendas até bem perto do feriado ou que terão pronta-entrega. Entre as opções, que estão localizadas em diferentes regiões da cidade, há desde itens in natura até alternativas sem açúcar, sem glúten e sem lactose.>

Saiba onde comprar comida para a ceia junina de última hora

Almacen Pepe >

Menu junino do Almacen Pepe Crédito: Leo Trindade

As lojas no Horto Florestal, Pituba, Alphaville e no Shopping Barra terão as iguarias juninas todos os dias. Alguns dos produtos de fabricação própria incluem são: cuscuz de tapioca, canjica, pamonha e lelê. Há, ainda, bolos diversos, amendoim cozido e doces como maçã do amor e balas de jenipapo. O preço depende do peso. Aos domingos e feriados, o funcionamento das lojas é de 6h às 14h (Pituba), 6h às 21h (Alphaville e Horto) e Shopping Barra (7h às 22h).>

Bolos das meninas>

Menu junino do Bolos das Meninas Crédito: Reprodução

O menu junino inclui bolos como de amendoim (R$ 29), aipim (R$ 38) e carimã (R$ 38), além de pamonha (R$ 9), bala de jenipapo (R$ 16) e amendoim cozido (a partir de R$ 12). A versão doce também está disponível (R$ 15), bem como licores, mingau de milho e mugunzá. A loja na Pituba vai funcionar todos os dias. No dia 23, fica aberta até 17h. Já no dia 24, o feriado, o funcionamento é até 12h. Quem preferir fazer uma encomenda pode pedir até o dia 21. >

RedeMix>

Menu junino do RedeMix Crédito: Divulgação

As unidades da marca terão pronta-entrega de bolos diversos sabores de fabricação própria (R$ 19), além de amendoim (R$ 19,98/kg), milho (R$ 1,98 unidade), paçoca, pé de moleque, queijos e farinha de milho. Para as bebidas, há opções de licores e vinhos. Os preços dependem do peso. As lojas abrem todos os dias. No dia 24, as unidades Sete Portas, Paripe, IAPI, Itapuã, Simões Filho e Lauro de Freitas funcionam até 13h. Já as demais unidades estarão abertas até 20h.>

Mairoca>

Menu junino da Mairoca Crédito: Marina Silva/CORREIO

A marca especializada em comida saudável trouxe receitas sem glúten, lactose e açúcar. Os quitutes incluem canjica [R$ 75 (app próprio) | R$ 85 (iFood)], bolos, cuscuz de camarão [R$ 100 (app) | R$ 120 (iFood)] e brigadeiro brûlée de milho [kit com 6 - R$ 62 (app) | R$ 69 (iFood)]. Há versões embaladas em bolsas de palha. Todos podem ser encomendados até o dia 23. A loja no Corredor da Vitória funciona até este dia, das 11h às 19h. No dia 24, a marca terá delivery.>

CamuCaju Confeitaria>

Menu junino da CamuCaju Crédito: Divulgação

O menu junino inclui sabores tradicionais como milho verde, aipim, carimã, tapioca com doce de leite e fubá com goiabada. Além desses, a marca oferta ainda bolos de pé de moleque, queijadinha e banana com castanhas e chocolate. Outros diferentes são o de salada de frutas - uma receita de família - e o bolo amor em pedaços, que leva recheio de coco com abacaxi. Todos custam R$68,90 e vêm com a forma de 16cmx26cm. As encomendas são até o dia 22.>

Healthy by Victoria Cintra>

Menu junino da Healthy Crédito: Divulgação

Especializada na culinária sem trigo, sem açúcar e sem lactose, a marca terá bolos temáticos de milho (R$45), de laranja (R$45), de aipim (R$45) e de coco (R$ 45), cuscuz de tapioca (R$ 45). Quem gosta de mugunzá (R$32) e de mingau de milho ou tapioca (R$29) também pode encontrá-los. Encomendas são aceitas até o dia 18, pelos telefones (71) 99335-5251 (Shopping Barra) e (71) 99646-4547 (Salvador Shopping). O funcionamento das lojas é de acordo com os shoppings.>

Pasta em casa>

Menu junino do Pasta em Casa Crédito: Divulgação

O restaurante apostou em um menu que mistura a tradição das receitas da época com o toque autoral. Os bolos incluem o toscano (R$ 65/P e R$ 105 /G), o de limão siciliano com gengibre (R$ 75), o de laranja (R$ 75) e o pão de ló de nozes (R$ 113). Opções salgadas têm quiches de camarão (R$ 83), alho-poró (R$ 75,99), cogumelos (R$ 76) e lorraine (R$ 98). As encomendas até o dia 20, nas unidades Rio Vermelho e Alphaville ou pelo WhatsApp: (71) 99904-2244 e (71) 3016-2575.>

GBarbosa e Perini>

Menu junino do GBarbosa e da Perini Crédito: Divulgação