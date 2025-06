DESPEDIDA

Famosos se despedem de Francisco Cuoco: 'Um dos maiores da nossa televisão'

Elizabeth Savalla, Marcelo Serrado, Murilo Rosa e outros artistas prestam homenagens ao ator, que morreu aos 91 anos

Elizabeth Savalla, que contracenou com Cuoco em diferentes produções, compartilhou uma foto ao lado do ator e escreveu: “Muito triste. Um grande ator, grande amigo, grande sagitariano, alegre, feliz, tão querido. Muita luz no seu caminhar, meu querido. Meu profundo pesar aos filhos e amigos. Tão querido, nosso Cuoco.”>