TURISMO

Rio de Janeiro? Descubra a cidade eleita a mais bonita do Brasil

Descubra destinos que unem paisagens deslumbrantes, cultura vibrante e arquitetura única

Agência Correio

Publicado em 19 de junho de 2025 às 15:00

Do Rio de Janeiro a Kyoto, explore cidades que são verdadeiras obras-primas globais. Crédito: Wikimedia

Escolher as cidades mais bonitas do mundo é uma tarefa difícil, mas irresistível. Algumas se destacam por harmonizar natureza exuberante, arquitetura impressionante e cultura rica, criando cenários perfeitos para viagens inesquecíveis. >

Seja pela energia contagiante ou pela história fascinante, esses destinos são joias que merecem ser exploradas. Descubra o que faz cada um deles especial e inspire-se para sua próxima aventura.>

Do charme romântico de Paris à vibração do Rio de Janeiro, cada cidade tem sua magia única. Algumas encantam pela arquitetura histórica, outras pela mistura perfeita entre modernidade e tradição.>

Cidades que roubam o coração pela natureza

O Rio de Janeiro, a "Cidade Maravilhosa", combina montanhas e mar em cenários de tirar o fôlego. Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as praias de Ipanema e Copacabana são paradas obrigatórias. Já a Cidade do Cabo, na África do Sul, impressiona com a Table Mountain e vinhedos deslumbrantes.>

Veneza, com seus canais e gôndolas, parece um sonho renascentista flutuante. Enquanto isso, Kyoto transporta os visitantes para o Japão feudal com seus templos milenares e jardins serenos. Cada uma dessas cidades oferece uma conexão única com a natureza e a história.>

Destinos que contam histórias fascinantes

No Cairo, as pirâmides de Gizé e o Museu Egípcio revelam segredos dos faraós. O rio Nilo completa a experiência, testemunhando milênios de civilização. Praga, por sua vez, parece saída de um conto de fadas, com a Ponte Carlos e o castelo medieval.>

Paris, a "Cidade Luz", encanta com a Torre Eiffel, o Louvre e seus cafés charmosos. Já Londres mistura tradição e modernidade, do Big Ben aos museus de classe mundial. Cada rua dessas metrópoles guarda histórias esperando para serem descobertas.>

Como planejar a viagem dos sonhos

A melhor época para visitar varia conforme o destino. Veneza é mágica, mas cheia durante o Carnaval. Kyoto se transforma no Hanami, quando as cerejeiras florescem. Pesquise antes para aproveitar ao máximo.>