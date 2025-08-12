NESTA TERÇA

Luva de Pedreiro é internado em hospital da Paraíba

Hospital Nossa Senhora das Neves divulgou boletim médico, confirmando a internação

Tharsila Prates

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:10

Luva de Pedreiro Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O influenciador digital Iran de Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, na manhã desta terça-feira (12).

No boletim médico, o hospital informa que o paciente encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro e que, no momento, não há previsão de alta.

De acordo com o site ClickPB, Luva de Pedreiro estaria na UTI cardíaca da unidade hospitalar, com um quadro de braquicardia, que implica uma frequência cardíaca mais lenta que o normal. O coração bate a menos de 60 vezes por minuto. É uma condição que pode ser normal em algumas situações, como em atletas, mas também pode indicar problemas de saúde, especialmente se causar dor no peito ou falta de ar. Os sintomas podem incluir ainda cansaço excessivo, fraqueza, tontura e até desmaios.

A reportagem está tentando contato com a assessoria do influenciador, sem sucesso. Esta nota será atualizada assim que houver mais informações sobre o caso.

Luva de Pedreiro, que é baiano de Quijingue, no nordeste baiano, se mudou de Recife para João Pessoa, onde mora atualmente com a companheira Távila Gomes e o filho, Davi. A paraibana Távila conheceu o influenciador em 2022. No ano seguinte, os dois anunciaram a gravidez. Após uma separação, o casal reatou o relacionamento e decidiu morar em um condomínio da capital paraibana.