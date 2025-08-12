Luva de Pedreiro é internado em hospital da Paraíba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 12 de agosto de 2025 às 22:10
O influenciador digital Iran de Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, deu entrada no Hospital Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa, na Paraíba, na manhã desta terça-feira (12).
No boletim médico, o hospital informa que o paciente encontra-se estável e realizando exames para diagnóstico do quadro e que, no momento, não há previsão de alta.
De acordo com o site ClickPB, Luva de Pedreiro estaria na UTI cardíaca da unidade hospitalar, com um quadro de braquicardia, que implica uma frequência cardíaca mais lenta que o normal. O coração bate a menos de 60 vezes por minuto. É uma condição que pode ser normal em algumas situações, como em atletas, mas também pode indicar problemas de saúde, especialmente se causar dor no peito ou falta de ar. Os sintomas podem incluir ainda cansaço excessivo, fraqueza, tontura e até desmaios.
A reportagem está tentando contato com a assessoria do influenciador, sem sucesso. Esta nota será atualizada assim que houver mais informações sobre o caso.
Luva de Pedreiro, que é baiano de Quijingue, no nordeste baiano, se mudou de Recife para João Pessoa, onde mora atualmente com a companheira Távila Gomes e o filho, Davi. A paraibana Távila conheceu o influenciador em 2022. No ano seguinte, os dois anunciaram a gravidez. Após uma separação, o casal reatou o relacionamento e decidiu morar em um condomínio da capital paraibana.
Em abril deste ano, o influenciador foi condenado a pagar quase R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus por quebra contratual. O baiano terá de arcar com multa pela rescisão contratual, com juros e correção monetária, no valor atualizado de R$ 5.052.986,43. Também vai ter de reembolsar integralmente todos os valores comprovadamente investidos em sua carreira, bem como na sua própria subsistência e a de seus familiares; indenizar Allan e sua empresa, a ASJ Consultoria, a título de danos morais, em razão dos prejuízos e danos causados à imagem deles, em um total de R$ 5.558.285,07.