Após queda de tarifaço dos EUA para vários produtos, Brasil negocia retirada de sanções a autoridades

Retirada da sobretaxa de 40% abre nova etapa das negociações, que agora miram o fim das punições a ministros

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:11

Fachada do Itamaraty Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A suspensão da tarifa extra de 40% para mais de 200 produtos brasileiros nos Estados Unidos abriu espaço para uma nova frente de negociação entre Brasília e Washington. Com o avanço comercial, o governo Lula pretende agora derrubar as sanções aplicadas a autoridades brasileiras — entre elas, o cancelamento de vistos de ministros e a inclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky.

Segundo o Itamaraty, a retirada dessas penalidades sempre integrou a agenda das conversas bilaterais. Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (20), o governo reafirmou sua “disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas.” A chancelaria também ressaltou que seguirá atuando para eliminar as sobretaxas ainda vigentes sobre parte das exportações ao mercado americano.

A mudança no tarifaço foi anunciada pela Casa Branca e beneficia itens como carne bovina, café, frutas frescas e processadas, cacau e especiarias. A medida vale para carregamentos que chegaram aos EUA a partir de 13 de novembro — mesma data do encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, dedicado a tratar do tema tarifário. Apesar do alívio, produtos manufaturados seguem enfrentando cobrança adicional.

Na semana anterior, o governo Trump já havia reduzido tarifas de cerca de 200 alimentos de diferentes países. No caso brasileiro, a taxa caiu de 50% para 40% antes de ser retirada para determinados itens.

Sanções

As medidas punitivas impostas pelos EUA continuam no centro das negociações. Em julho, Marco Rubio anunciou o cancelamento dos vistos de ministros do STF no mesmo dia em que Moraes ordenou a tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dias depois, Washington aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes - mecanismo usado para punir estrangeiros por corrupção ou violações de direitos humanos. Em setembro, a esposa do ministro também passou a constar na lista.

O que mudou no tarifaço

A lista de produtos brasileiros que deixaram de pagar a sobretaxa de 40% inclui:

Carne bovina (todas as categorias);

Café (verde, torrado e derivados);

Frutas frescas, congeladas e processadas — como laranja, abacaxi, banana, manga e açaí;

Cacau e derivados;

Especiarias (pimenta, gengibre, canela, cúrcuma etc.);

Raízes e tubérculos (toda a cadeia da mandioca);

Sucos e polpas de frutas;