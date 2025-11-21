Acesse sua conta
Após queda de tarifaço dos EUA para vários produtos, Brasil negocia retirada de sanções a autoridades

Retirada da sobretaxa de 40% abre nova etapa das negociações, que agora miram o fim das punições a ministros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:11

Fachada do Itamaraty
Fachada do Itamaraty Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A suspensão da tarifa extra de 40% para mais de 200 produtos brasileiros nos Estados Unidos abriu espaço para uma nova frente de negociação entre Brasília e Washington. Com o avanço comercial, o governo Lula pretende agora derrubar as sanções aplicadas a autoridades brasileiras — entre elas, o cancelamento de vistos de ministros e a inclusão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky.

Segundo o Itamaraty, a retirada dessas penalidades sempre integrou a agenda das conversas bilaterais. Em comunicado divulgado na noite desta quinta-feira (20), o governo reafirmou sua “disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas.” A chancelaria também ressaltou que seguirá atuando para eliminar as sobretaxas ainda vigentes sobre parte das exportações ao mercado americano.

A mudança no tarifaço foi anunciada pela Casa Branca e beneficia itens como carne bovina, café, frutas frescas e processadas, cacau e especiarias. A medida vale para carregamentos que chegaram aos EUA a partir de 13 de novembro — mesma data do encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, dedicado a tratar do tema tarifário. Apesar do alívio, produtos manufaturados seguem enfrentando cobrança adicional.

Na semana anterior, o governo Trump já havia reduzido tarifas de cerca de 200 alimentos de diferentes países. No caso brasileiro, a taxa caiu de 50% para 40% antes de ser retirada para determinados itens.

Tarifaço de Trump: veja alguns pontos dessa disputa comercial

Donald Trump assinou ordem sobre tarifas recíprocas, em fevereiro por Divulgação Fotos Públicas
Trump declarou o "Dia da Libertação" americana, em 2 de abril, que marcou o início de uma série de novas taxas de importação por Shutterstock
Vários países reagiram com retaliações e novas tarifas, além de orientar suas empresas a suspender investimentos nos EUA por Shutterstock
A medida criou pânico nos mercados, com uma queda generalizada das bolsas de valores por Reprodução
Mas, ainda em abril, Trump anunciou uma "pausa" de 90 dias nas tarifas recíprocas por Reprodução
O anúncio aconteceu após uma batalha tarifária com a China, que chegou a elevar suas tarifas sobre importação americana para 125% por Reprodução/Instagram
Em maio, um tribunal de comércio dos EUA bloqueou as tarifas recíprocas de Trump por Reprodução
Mas, no mesmo mês o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos  autorizou a retomada da maioria das tarifas por Reprodução/Globo News
1 de 8
Donald Trump assinou ordem sobre tarifas recíprocas, em fevereiro por Divulgação Fotos Públicas

Sanções

As medidas punitivas impostas pelos EUA continuam no centro das negociações. Em julho, Marco Rubio anunciou o cancelamento dos vistos de ministros do STF no mesmo dia em que Moraes ordenou a tornozeleira eletrônica para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Dias depois, Washington aplicou a Lei Magnitsky contra Moraes - mecanismo usado para punir estrangeiros por corrupção ou violações de direitos humanos. Em setembro, a esposa do ministro também passou a constar na lista.

O que mudou no tarifaço

A lista de produtos brasileiros que deixaram de pagar a sobretaxa de 40% inclui:

Carne bovina (todas as categorias);

Café (verde, torrado e derivados);

Frutas frescas, congeladas e processadas — como laranja, abacaxi, banana, manga e açaí;

Cacau e derivados;

Especiarias (pimenta, gengibre, canela, cúrcuma etc.);

Raízes e tubérculos (toda a cadeia da mandioca);

Sucos e polpas de frutas;

Fertilizantes (ureia, nitratos, fosfatados e potássicos).

Tags:

Eua Tarifaço

