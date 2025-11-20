Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trump retira tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos do Brasil

Suspensão de tarifas dos EUA ocorre após encontro do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Marco Rubio em Washington

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Wladmir Pinheiro

  • Estadão

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:45

Lula se reuniu com Trump na Malásia
Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (14) o fim da cobrança de tarifas de 40% aplicadas pelos Estados Unidos sobre uma série de itens agrícolas exportados pelo Brasil.

A medida retira totalmente as taxas sobre carne bovina in natura, resfriada ou congelada, além de derivados de cacau e café, alguns tipos de frutas, hortaliças e castanhas, além de fertilizantes. Ao todo, 249 itens foram acrescentados à lista de exceções do tarifaço aplicado ao Brasil.

Na semana passada, o governo Trump já havia reduzido as tarifas de importação de cerca de 200 produtos. Mesmo assim, alguns produtos brasileiros continuavam sujeitos à alíquota de 40%, agora revogada.

O documento divulgado afirma que houve um “avanço inicial” nas tratativas iniciadas após uma ligação entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 6 de outubro. 

A decisão é válida para mercadorias que entraram no país a partir de 13 de novembro.

Produtos agrícolas excluídos da tarifa de 40%


  • Carne Bovina, inclui carcaças, metades e cortes de carne bovina, frescos, resfriados ou congelados, em diversas condições (com ou sem osso, processados ou não processados);
  • Frutas, vegetais, raízes e tubérculos como tomates, chuchu e castanhas;
  • Frutas diversas, como por exemplo coco, banana, abacaxi e laranja;
  • Sucos de laranja, congelado ou não congelado, e suco de frutas cítricas;
  • Café, chá e especiarias;
  • Cacau e derivados;
  • Fertilizante.

Mais recentes

Imagem - Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas

Vídeo mostra início de incêndio em pavilhão da COP30; treze pessoas foram hospitalizadas
Imagem - ‘Bessias’: indicado para o STF foi citado em áudio de Lula e Dilma vazado na Lava Jato

‘Bessias’: indicado para o STF foi citado em áudio de Lula e Dilma vazado na Lava Jato
Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
01

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha

Imagem - Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)
02

Libra, Escorpião e Capricórnio recebem um presente poderoso do universo hoje (20 de novembro)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever
04

Neoenergia Coelba oferece 135 vagas em curso gratuito para formação de eletricistas; saiba como se inscrever