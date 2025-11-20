ACORDO

Trump retira tarifa de 40% sobre café, carne e outros produtos do Brasil

Suspensão de tarifas dos EUA ocorre após encontro do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e Marco Rubio em Washington



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 19:45

Lula se reuniu com Trump na Malásia Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A Casa Branca anunciou nesta sexta-feira (14) o fim da cobrança de tarifas de 40% aplicadas pelos Estados Unidos sobre uma série de itens agrícolas exportados pelo Brasil.

A medida retira totalmente as taxas sobre carne bovina in natura, resfriada ou congelada, além de derivados de cacau e café, alguns tipos de frutas, hortaliças e castanhas, além de fertilizantes. Ao todo, 249 itens foram acrescentados à lista de exceções do tarifaço aplicado ao Brasil.

Na semana passada, o governo Trump já havia reduzido as tarifas de importação de cerca de 200 produtos. Mesmo assim, alguns produtos brasileiros continuavam sujeitos à alíquota de 40%, agora revogada.

O documento divulgado afirma que houve um “avanço inicial” nas tratativas iniciadas após uma ligação entre Donald Trump e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocorrida em 6 de outubro.

A decisão é válida para mercadorias que entraram no país a partir de 13 de novembro.

Produtos agrícolas excluídos da tarifa de 40%