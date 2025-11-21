CRIME

Polícia investiga se jovem morta a mando da própria mãe foi vítima de estupro

Allani Rayanne, 24, foi achada amarrada; herança pode ter motivado o crime

Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:58

Allani Rayanne Santos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga se Allani Rayanne Santos, de 24 anos, que teria sido morta a mando da própria mãe, foi vítima de violência sexual antes de morrer. A jovem foi encontrada amarrada e com sinais de tortura dentro da casa onde morava, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A mãe dela, Andrea Maria dos Santos da Silva, e o companheiro, Josemi José de Santana Filho, estão presos preventivamente por suspeita de envolvimento no crime.

A possibilidade de estupro está registrada no Boletim de Identificação de Cadáver, segundo informações obtidas pelo g1. O documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) menciona indícios de “relação sexual prévia ou estupro”.

Para esclarecer a suspeita de violência sexual, foi coletado material genético da vítima. De acordo com o delegado Eric Costa, responsável pela investigação, os exames tanatoscópico e sexológico devem confirmar se houve abuso sexual. Os laudos periciais são aguardados nos próximos dias.

O delegado informou ainda que a polícia analisa situações ocorridas antes da morte da jovem que podem reforçar a suspeita de estupro, mas detalhes não foram divulgados devido ao sigilo do inquérito.

Crime pode ter sido motivado por herança

A investigação aponta que o assassinato de Allani Rayanne pode ter sido motivado por uma herança deixada pelo avô da jovem. No depoimento, o homem preso afirmou que exigiu a transferência do dinheiro recebido por Allani e que a negativa dela teria antecedido as agressões que resultaram na morte.

Confissão, contradições e detalhes da execução

As prisões de Andrea e Josemi ocorreram após o homem confessar que matou a jovem a mando da mãe dela. Segundo o delegado, ele declarou ter cometido a execução sozinho, enquanto a mãe de Allani teria sido a responsável pelo planejamento do homicídio.

“Ele diz que a execução foi somente dele, mas a autoria intelectual foi junto com a mãe da vítima, que entra como mandante”, afirmou Eric Costa.

Antes da confissão, o suspeito havia negado participação no assassinato de Allani Rayanne. A polícia aponta que ele e a mãe da jovem arquitetaram o crime para acessar o dinheiro da herança e outros bens da família no litoral de Pernambuco, com a intenção de deixar o estado.

Mesmo presa, Andrea nega envolvimento na morte da filha. Porém, segundo a Polícia Civil, ela apresentou uma versão inverossímil e entrou em várias contradições durante o depoimento.

Como Allani Rayanne foi encontrada