Polícia investiga se jovem morta a mando da própria mãe foi vítima de estupro

Allani Rayanne, 24, foi achada amarrada; herança pode ter motivado o crime

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 07:58

Allani Rayanne Santos
Allani Rayanne Santos Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga se Allani Rayanne Santos, de 24 anos, que teria sido morta a mando da própria mãe, foi vítima de violência sexual antes de morrer. A jovem foi encontrada amarrada e com sinais de tortura dentro da casa onde morava, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A mãe dela, Andrea Maria dos Santos da Silva, e o companheiro, Josemi José de Santana Filho, estão presos preventivamente por suspeita de envolvimento no crime.

A possibilidade de estupro está registrada no Boletim de Identificação de Cadáver, segundo informações obtidas pelo g1. O documento do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) menciona indícios de “relação sexual prévia ou estupro”.

Para esclarecer a suspeita de violência sexual, foi coletado material genético da vítima. De acordo com o delegado Eric Costa, responsável pela investigação, os exames tanatoscópico e sexológico devem confirmar se houve abuso sexual. Os laudos periciais são aguardados nos próximos dias.

O delegado informou ainda que a polícia analisa situações ocorridas antes da morte da jovem que podem reforçar a suspeita de estupro, mas detalhes não foram divulgados devido ao sigilo do inquérito.

Jovem foi morta em Pernambuco

Allani Rayanne Santos por Reprodução
Corpo foi achado amarrado por Reprodução
Allani Rayanne Santos por Reprodução
1 de 3
Allani Rayanne Santos por Reprodução

Crime pode ter sido motivado por herança

A investigação aponta que o assassinato de Allani Rayanne pode ter sido motivado por uma herança deixada pelo avô da jovem. No depoimento, o homem preso afirmou que exigiu a transferência do dinheiro recebido por Allani e que a negativa dela teria antecedido as agressões que resultaram na morte.

Confissão, contradições e detalhes da execução

As prisões de Andrea e Josemi ocorreram após o homem confessar que matou a jovem a mando da mãe dela. Segundo o delegado, ele declarou ter cometido a execução sozinho, enquanto a mãe de Allani teria sido a responsável pelo planejamento do homicídio.

“Ele diz que a execução foi somente dele, mas a autoria intelectual foi junto com a mãe da vítima, que entra como mandante”, afirmou Eric Costa.

Antes da confissão, o suspeito havia negado participação no assassinato de Allani Rayanne. A polícia aponta que ele e a mãe da jovem arquitetaram o crime para acessar o dinheiro da herança e outros bens da família no litoral de Pernambuco, com a intenção de deixar o estado.

Mesmo presa, Andrea nega envolvimento na morte da filha. Porém, segundo a Polícia Civil, ela apresentou uma versão inverossímil e entrou em várias contradições durante o depoimento.

Como Allani Rayanne foi encontrada

Allani foi localizada morta dentro de casa com as mãos amarradas, marcas de agressões e ferimentos provocados por arma branca. A Polícia Civil descarta, nesta fase da investigação, a participação do ex-namorado da jovem, afastando a hipótese inicial de motivação passional.

