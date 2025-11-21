Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Criança que estava na casa conseguiu escapar

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:52

Crime aconteceu em Criciúma
Crime aconteceu em Criciúma Crédito: Reprodução

Mãe e filha foram encontradas mortas a facadas dentro de casa em Criciúma, interior de Santa Catarina, na quinta-feira (20). As vítimas são Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e a filha, Talia da Silva Silveira, 28. O responsável pelo ataque, segundo a polícia, foi Kelvin da Silva Silveira, filho e irmão das mulheres, que acabou morto em confronto após ameaçar moradores e policiais.

Quando a equipe policial conseguiu entrar no imóvel, Talia estava caída no pátio e Rita foi localizada sem vida em um dos quartos. A perícia constatou sinais de luta e manchas de sangue em diversos cômodos, além de indicar que uma faca foi usada no crime. No porão, os agentes ainda encontraram um buraco que “possivelmente seria usado para esconder os corpos”, segundo informação do NDMais.

Uma criança de três anos também estava na residência quando o ataque começou. De acordo com a PM, Kelvin chegou a apontar uma arma para a menina, mas ela conseguiu fugir correndo até a casa de vizinhos, onde permaneceu segura até a chegada dos policiais.

Homem matou mãe e irmã e foi morto pela polícia

Crime aconteceu em Criciúma por Reprodução
Crime aconteceu em Criciúma por Reprodução
Kelvin da Silva Silveira estaria em surto por Reprodução
Rita de Cássia da Silva Silveira tinha 59 anos por Reprodução
Talia da Silva Silveira tinha 28 anos por Reprodução
Crime aconteceu em Criciúma por Reprodução
1 de 6
Crime aconteceu em Criciúma por Reprodução

Segundo o relato das equipes, o suspeito estava em surto quando foi visto do lado de fora da casa, armado com uma faca e uma espingarda de chumbinho. Ele “ameaçava vizinhos” e recusou todas as ordens de rendição. Em determinado momento, segundo a PM, apontou a arma para os militares e foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas Kelvin morreu no local.

Testemunhas afirmaram que o homem era usuário de drogas e tinha histórico de comportamento agressivo e transtornos. As polícias Civil e Científica recolheram evidências e investigam a motivação do crime.

Tags:

Crime Santa Catarina

Mais recentes

Imagem - Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico
Imagem - Funcionária ganha indenização de R$ 70 mil de empresa após agravar doença subindo e descendo escadas

Funcionária ganha indenização de R$ 70 mil de empresa após agravar doença subindo e descendo escadas
Imagem - Após queda de tarifaço dos EUA para vários produtos, Brasil negocia retirada de sanções a autoridades

Após queda de tarifaço dos EUA para vários produtos, Brasil negocia retirada de sanções a autoridades

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
02

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele
03

Carta do Baralho Cigano desta sexta (21 de novembro) é A Lua: um dia de sensibilidade, intuição e emoções à flor da pele

Imagem - Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha
04

Saiba quando ônibus e caminhões serão liberados na ponte sobre o Rio Jequitinhonha