SANTA CATARINA

Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Criança que estava na casa conseguiu escapar

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 08:52

Crime aconteceu em Criciúma Crédito: Reprodução

Mãe e filha foram encontradas mortas a facadas dentro de casa em Criciúma, interior de Santa Catarina, na quinta-feira (20). As vítimas são Rita de Cássia da Silva Silveira, 59, e a filha, Talia da Silva Silveira, 28. O responsável pelo ataque, segundo a polícia, foi Kelvin da Silva Silveira, filho e irmão das mulheres, que acabou morto em confronto após ameaçar moradores e policiais.

Quando a equipe policial conseguiu entrar no imóvel, Talia estava caída no pátio e Rita foi localizada sem vida em um dos quartos. A perícia constatou sinais de luta e manchas de sangue em diversos cômodos, além de indicar que uma faca foi usada no crime. No porão, os agentes ainda encontraram um buraco que “possivelmente seria usado para esconder os corpos”, segundo informação do NDMais.

Uma criança de três anos também estava na residência quando o ataque começou. De acordo com a PM, Kelvin chegou a apontar uma arma para a menina, mas ela conseguiu fugir correndo até a casa de vizinhos, onde permaneceu segura até a chegada dos policiais.

Segundo o relato das equipes, o suspeito estava em surto quando foi visto do lado de fora da casa, armado com uma faca e uma espingarda de chumbinho. Ele “ameaçava vizinhos” e recusou todas as ordens de rendição. Em determinado momento, segundo a PM, apontou a arma para os militares e foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas Kelvin morreu no local.