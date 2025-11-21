BRASIL

Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

Fábio Pereira da Silva, o “Binho Ted”, foi flagrado em Maragogipe

Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 09:53

Binho Ted é investigado pelo Ministério Público Crédito: Reprodução

A investigação aberta pelo Ministério Público de Alagoas (MP-AL) para apurar uma cena de sexo explícito no mar de Maragogi, paraíso turístico do estado, tem um alvo principal: o ator Fábio Pereira da Silva, que é mais conhecido como “Binho Ted”. É ele que aparece filmando uma mulher nua durante uma gravação de filme adulto que foi registrada em imagens que circularam de maneira massiva nas redes sociais.

Binho Ted é sócio-administrador da HardBrazil Produções, empresa de São Paulo especializada em conteúdo adulto. Além de atuar como produtor, ele também aparece como intérprete em filmes pornográficos, sendo conhecido principalmente por gravações destinadas a plataformas de assinatura. No Instagram, o ator pornô tem ao menos duas contas que somam mais de 425 mil seguidores.

O procedimento instaurado contra Binho Ted foi feito pela promotora Francisca Paula de Jesus, que afirmou que as imagens mostram sexo explícito “em plena luz do dia”. A filmagem, que teria ocorrido em 29 de outubro, foi inicialmente publicada em plataformas de conteúdo adulto e, mais tarde, disseminada em redes sociais, onde ganhou grande repercussão.

Investigação

A Promotoria aponta que a possível infração não se limita ao ato sexual em local público. O órgão avalia se houve também violação ambiental, já que a cena foi registrada com o uso de uma moto aquática - equipamento proibido nos mares de Maragogi desde 2021. O município faz parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, e o decreto que veta o uso desse tipo de veículo busca evitar danos ao ecossistema marinho.

Autora do procedimento, Francisca disse que a investigação pretende coibir práticas que “violam a honra e a imagem do município”. A prefeitura de Maragogi informou que recebeu a recomendação do Ministério Público sobre medidas para coibir o uso e o aluguel irregular de jet skis nas praias da cidade.

Segundo o município, ações de fiscalização e controle já vinham sendo reforçadas, incluindo apreensão de equipamentos irregulares, atuação integrada de diferentes secretarias, abertura de processos contra alugueis clandestinos e elaboração de estudo técnico para balizamento náutico.

A administração afirma que cumprirá integralmente as medidas solicitadas, ampliará a fiscalização e seguirá adotando ações educativas e repressivas para garantir a segurança, o ordenamento das praias e a proteção do meio ambiente. Leia a íntegra da nota:

O município de Maragogi, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), informa que recebeu, com absoluto respeito institucional, a recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado de Alagoas no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2025.00001684-2, que trata da necessidade de adoção de medidas para coibir o uso e o aluguel irregular de jet skis nas praias do município.

A Administração Municipal esclarece que já vem adotando providências administrativas concretas com o objetivo de enfrentar o problema histórico envolvendo a circulação desordenada de embarcações de esporte e recreio, especialmente jet skis, cujos usos irregulares têm gerado riscos à integridade dos banhistas, poluição sonora e conflitos com as comunidades locais.

Entre as ações já em execução, destacam-se:

Reforço imediato das operações de fiscalização nas áreas de praia e orla;

Atuação integrada das secretarias municipais, Guarda Civil Municipal e órgãos parceiros;

Aperfeiçoamento da aplicação do poder de polícia, com apreensão de equipamentos irregulares e responsabilização dos infratores;

Elaboração de estudo técnico para balizamento náutico, em diálogo com órgãos federais competentes, como a Capitania dos Portos;

Abertura de processos administrativos voltados a coibir o aluguel clandestino de jet skis;

Modernização da legislação aplicável.

O município reafirma que acatará integralmente a recomendação ministerial, adotando todas as medidas solicitadas, inclusive ampliando fiscalizações, reforçando orientações aos turistas, responsabilizando infratores e intensificando ações educativas e repressivas necessárias à preservação da segurança pública e da ordem urbanística.

A Prefeitura de Maragogi reforça, ainda, seu compromisso permanente com a proteção da vida, a organização do uso das praias, o ordenamento do território e a promoção de um turismo responsável, que respeite a legislação, o meio ambiente e a segurança de moradores e visitantes.

Maragogi seguirá atuando com seriedade, transparência e diálogo institucional, sempre comprometida com o interesse público e com a construção de uma cidade mais segura, organizada e preparada para acolher seus cidadãos e turistas.