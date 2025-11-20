ALAGOAS

Casal é investigado por gravação de vídeo pornô no mar em Maragogi

Uso de moto aquática, proibida no local desde 2021, ainda pode levar a enquadramento de crime ambiental

Carol Neves

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 07:32

Gravação pornô no mar Crédito: Reprodução

O Ministério Público de Alagoas abriu uma investigação para apurar a conduta de um casal que aparece gravando um filme pornô no mar de Maragogi, um dos destinos turísticos mais visitados do litoral do estado. O procedimento, instaurado pela promotora Francisca Paula de Jesus, teve início depois que o conteúdo circulou de forma massiva nas redes sociais.

Segundo Francisca, as imagens mostram sexo explícito “em plena luz do dia”. A filmagem teria ocorrido em 29 de outubro, inicialmente publicada em plataformas de conteúdo adulto e, mais tarde, disseminada em redes sociais, onde ganhou grande repercussão.

O homem que aparece no vídeo foi identificado pelo MP como Fábio Pereira da Silva, conhecido no universo pornográfico como “Binho Ted”, que reúne mais de 425 mil seguidores no Instagram. Ele seria o principal responsável pela gravação.

A Promotoria aponta que a possível infração não se limita ao ato sexual em local público. O órgão avalia se houve também violação ambiental, já que a cena foi registrada com o uso de uma moto aquática - equipamento proibido nos mares de Maragogi desde 2021. O município faz parte da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais, e o decreto que veta o uso desse tipo de veículo busca evitar danos ao ecossistema marinho.

Autora do procedimento, Francisca disse que a investigação pretende coibir práticas que “violam a honra e a imagem do município”.

A reportagem não conseguiu contato com o produtor Binho Ted.

A prefeitura de Maragogi informou que recebeu a recomendação do Ministério Público sobre medidas para coibir o uso e o aluguel irregular de jet skis nas praias da cidade. Segundo o município, ações de fiscalização e controle já vinham sendo reforçadas, incluindo apreensão de equipamentos irregulares, atuação integrada de diferentes secretarias, abertura de processos contra alugueis clandestinos e elaboração de estudo técnico para balizamento náutico. A administração afirma que cumprirá integralmente as medidas solicitadas, ampliará a fiscalização e seguirá adotando ações educativas e repressivas para garantir a segurança, o ordenamento das praias e a proteção do meio ambiente. Leia a íntegra da nota:

O município de Maragogi, por meio da Procuradoria-Geral do Município (PGM) e da Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), informa que recebeu, com absoluto respeito institucional, a recomendação expedida pelo Ministério Público do Estado de Alagoas no âmbito do Procedimento Administrativo nº 09.2025.00001684-2, que trata da necessidade de adoção de medidas para coibir o uso e o aluguel irregular de jet skis nas praias do município.

A Administração Municipal esclarece que já vem adotando providências administrativas concretas com o objetivo de enfrentar o problema histórico envolvendo a circulação desordenada de embarcações de esporte e recreio, especialmente jet skis, cujos usos irregulares têm gerado riscos à integridade dos banhistas, poluição sonora e conflitos com as comunidades locais.

Entre as ações já em execução, destacam-se:

Reforço imediato das operações de fiscalização nas áreas de praia e orla;

Atuação integrada das secretarias municipais, Guarda Civil Municipal e órgãos parceiros;

Aperfeiçoamento da aplicação do poder de polícia, com apreensão de equipamentos irregulares e responsabilização dos infratores;

Elaboração de estudo técnico para balizamento náutico, em diálogo com órgãos federais competentes, como a Capitania dos Portos;

Abertura de processos administrativos voltados a coibir o aluguel clandestino de jet skis;

Modernização da legislação aplicável.

O município reafirma que acatará integralmente a recomendação ministerial, adotando todas as medidas solicitadas, inclusive ampliando fiscalizações, reforçando orientações aos turistas, responsabilizando infratores e intensificando ações educativas e repressivas necessárias à preservação da segurança pública e da ordem urbanística.

A Prefeitura de Maragogi reforça, ainda, seu compromisso permanente com a proteção da vida, a organização do uso das praias, o ordenamento do território e a promoção de um turismo responsável, que respeite a legislação, o meio ambiente e a segurança de moradores e visitantes.