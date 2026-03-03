INVESTIGAÇÃO

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Matheus Veríssimo Zoel Martins se apresentou na manhã desta terça-feira (3)

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:28

Envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia Crédito: Reprodução/Globo

O primeiro dos quatro procurados pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira (3). De acordo com informações da TV Globo, Matheus Veríssimo Zoel Martins se apresentou às autoridades depois de virar réu pelo caso.

Com a apresentação de Matheus, a polícia ainda procura Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos e João Gabriel Bertho Xavier de 19. Assim como o primeiro acusado preso, os três são considerados réus de um crime que é investigado como uma emboscada planejada para a vítima.

Segundo registros da Liga Niteroiense de Desportos, Matheus é atleta do S.C. Humaitá. O perfil do jogador aponta que ele faz parte do elenco sub-20 do grupo e já participoi da Copa Niterói de Futebol em 2024.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia 1 de 7

Crime na casa de subsecretário do Rio

Um dos quatro homens acusados de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, é filho de uma autoridade pública do estado. Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos foragidos, é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa.

O subsecretário é, inclusive, dono do apartamento onde o crime ocorreu na Rua Viveiros de Castro. Isso porque, de acordo com o titular da 12ª Delegacia de Polícia (DP/Copacabana), unidade que investiga o crime, o delegado Ângelo Lages, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo e estava vazio porque é utilizado apenas para aluguel por temporada.

Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. O órgão cujo qual José Carlos é subsecretário está vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nesta segunda-feira (2), a secretária Rosangela Gomes emitiu uma nota nas redes sociais: