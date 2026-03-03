Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jovem preso por estupro coletivo contra adolescente foi rejeitado por vítima antes do crime

Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19 anos, se apresentou à polícia

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:01

Envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia
Envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia Crédito: Reprodução/Globo

Primeiro preso pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19 anos, tentou ter uma relação sexual com a vítima antes do crime. De acordo com informações divulgadas pela CNN, Mattheus teria sido rejeitado pela adolescente em 2024.

Em depoimento, a vítima teria relatado à polícia que, na época, durante uma relação sexual com ex-namorado — adolescente que também teria participado do crime —, Matheus estava na casa e teria tentado participar da relação. Ele, no entanto, ouviu um não da vítima. Os três estavam em um imóvel de um familiar do ex-namorado.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia

Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo
MAttheus se entregou à polícia por Reprodução/Globo
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
Os acusados do crime foram identificados pela polícia por Reprodução
1 de 7
Mattheus se entregu à polícia por Reprodução/Globo

Matheus se apresentou às autoridades na capital fluminense na manhã desta terça-feira (3) depois de virar réu pelo caso. Com a apresentação de Matheus, a polícia ainda procura Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos e João Gabriel Bertho Xavier de 19.

Assim como o primeiro acusado preso, os três são considerados réus de um crime que é investigado como uma emboscada planejada para a vítima. Segundo registros da Liga Niteroiense de Desportos, Matheus é atleta do S.C. Humaitá. O perfil do jogador aponta que ele faz parte do elenco sub-20 do grupo e já participoi da Copa Niterói de Futebol em 2024.

Crime na casa de subsecretário do Rio

Um dos quatro homens acusados de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, é filho de uma autoridade pública do estado. Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos foragidos, é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa.

O subsecretário é, inclusive, dono do apartamento onde o crime ocorreu na Rua Viveiros de Castro. Isso porque, de acordo com o titular da 12ª Delegacia de Polícia (DP/Copacabana), unidade que investiga o crime, o delegado Ângelo Lages, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo e estava vazio porque é utilizado apenas para aluguel por temporada.

Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. O órgão cujo qual José Carlos é subsecretário está vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nesta segunda-feira (2), a secretária Rosangela Gomes emitiu uma nota nas redes sociais:

“Tomei conhecimento das graves denúncias envolvendo o filho do subsecretário Simonin. Recebo essas informações com profunda indignação e tristeza”, escreveu a titular da pasta. “Minha trajetória de vida e minha gestão são pautadas, acima de tudo, pela defesa intransigente dos direitos das mulheres e pelo combate a todo tipo de violência”, completou Rosangela Gomes.

Leia mais

Imagem - Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Imagem - Réu por estupro coletivo de adolescente é filho de subsecretário de orgão vinculado aos Direitos Humanos

Réu por estupro coletivo de adolescente é filho de subsecretário de orgão vinculado aos Direitos Humanos

Imagem - Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Emboscada: adolescente vítima de estupro coletivo achou que ia para encontro romântico

Tags:

rio de Janeiro Copacabana Estupro Coletivo Adolescente de 17 Anos

Mais recentes

Imagem - Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro

Primeiro acusado de estupro coletivo de adolescente de 17 anos é preso no Rio de Janeiro
Imagem - Universidade afasta por 4 meses aluno investigado por estupro coletivo contra adolescente

Universidade afasta por 4 meses aluno investigado por estupro coletivo contra adolescente
Imagem - Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

Câmara de Deputados aprova venda de medicamentos em supermercados; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram
01

Depois do Eclipse da Lua de Sangue hoje (3 de março), 4 signos finalmente recebem o sucesso que tanto esperaram

Imagem - Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos
02

Como é a mansão de Marcos Palmeira, maior que o Projac e que tem até fábrica de chocolates e queijos

Imagem - Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'
03

Mãe de adolescente vítima de estupro coletivo diz que filha se sentia muito culpada: 'Queria desistir da vida'

Imagem - Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna
04

Como é a mansão de R$ 26,4 milhões de Luciano Huck e Angélica que já foi palco de casamento do empresário de Madonna