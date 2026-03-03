INVESTIGAÇÃO

Jovem preso por estupro coletivo contra adolescente foi rejeitado por vítima antes do crime

Matheus Veríssimo Zoel Martins, 19 anos, se apresentou à polícia

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2026 às 12:01

Envolvido em estupro coletivo no Rio se entrega à polícia Crédito: Reprodução/Globo

Primeiro preso pelo estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, Mattheus Verissimo Zoel Martins, 19 anos, tentou ter uma relação sexual com a vítima antes do crime. De acordo com informações divulgadas pela CNN, Mattheus teria sido rejeitado pela adolescente em 2024.

Em depoimento, a vítima teria relatado à polícia que, na época, durante uma relação sexual com ex-namorado — adolescente que também teria participado do crime —, Matheus estava na casa e teria tentado participar da relação. Ele, no entanto, ouviu um não da vítima. Os três estavam em um imóvel de um familiar do ex-namorado.

Os acusados do crime foram identificados pela polícia 1 de 7

Matheus se apresentou às autoridades na capital fluminense na manhã desta terça-feira (3) depois de virar réu pelo caso. Com a apresentação de Matheus, a polícia ainda procura Bruno Felipe dos Santos Allegretti, Vitor Hugo Oliveira Simonin, ambos de 18 anos e João Gabriel Bertho Xavier de 19.

Assim como o primeiro acusado preso, os três são considerados réus de um crime que é investigado como uma emboscada planejada para a vítima. Segundo registros da Liga Niteroiense de Desportos, Matheus é atleta do S.C. Humaitá. O perfil do jogador aponta que ele faz parte do elenco sub-20 do grupo e já participoi da Copa Niterói de Futebol em 2024.

Crime na casa de subsecretário do Rio

Um dos quatro homens acusados de participação no estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro, é filho de uma autoridade pública do estado. Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos foragidos, é filho de José Carlos Costa Simonin, subsecretário estadual de Governança, Compliance e Gestão Administrativa.

O subsecretário é, inclusive, dono do apartamento onde o crime ocorreu na Rua Viveiros de Castro. Isso porque, de acordo com o titular da 12ª Delegacia de Polícia (DP/Copacabana), unidade que investiga o crime, o delegado Ângelo Lages, o apartamento onde o crime aconteceu pertence ao pai de Vitor Hugo e estava vazio porque é utilizado apenas para aluguel por temporada.

Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada dos jovens ao apartamento e, uma hora depois, a saída deles do condomínio. O órgão cujo qual José Carlos é subsecretário está vinculado à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Nesta segunda-feira (2), a secretária Rosangela Gomes emitiu uma nota nas redes sociais: