CRIME

Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados após aterrissagem

Aeronave desceu em campo de futebol e vítimas foram atacadas

Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:45

Helicóptero fez pouso de emergência Crédito: Reprodução

Ocupantes de um helicóptero foram assaltados logo depois que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência em Itapiúna, no interior do Ceará. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20), no distrito de Palmatória.

Vídeos feitos por moradores mostram o helicóptero sobrevoando a região e, em seguida, parado em um campo de futebol. Minutos depois do pouso, os passageiros foram abordados por criminosos e tiveram objetos pessoais roubados.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes das polícias Civil e Militar conseguiram recuperar parte dos itens levados e também apreenderam uma motocicleta usada no crime.