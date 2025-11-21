Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados após aterrissagem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:45
Ocupantes de um helicóptero foram assaltados logo depois que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência em Itapiúna, no interior do Ceará. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20), no distrito de Palmatória.
Vídeos feitos por moradores mostram o helicóptero sobrevoando a região e, em seguida, parado em um campo de futebol. Minutos depois do pouso, os passageiros foram abordados por criminosos e tiveram objetos pessoais roubados.
Helicóptero fez pouso de emergência em campo de futebol
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes das polícias Civil e Militar conseguiram recuperar parte dos itens levados e também apreenderam uma motocicleta usada no crime.
Até a última atualização, ninguém havia sido preso. As autoridades também não detalharam quantas pessoas estavam na aeronave nem o que motivou o pouso de emergência.