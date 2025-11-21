Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Helicóptero faz pouso de emergência e passageiros são assaltados após aterrissagem

Aeronave desceu em campo de futebol e vítimas foram atacadas

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:45

Helicóptero fez pouso de emergência
Helicóptero fez pouso de emergência Crédito: Reprodução

Ocupantes de um helicóptero foram assaltados logo depois que a aeronave precisou realizar um pouso de emergência em Itapiúna, no interior do Ceará. O caso aconteceu nesta quinta-feira (20), no distrito de Palmatória.

Vídeos feitos por moradores mostram o helicóptero sobrevoando a região e, em seguida, parado em um campo de futebol. Minutos depois do pouso, os passageiros foram abordados por criminosos e tiveram objetos pessoais roubados.

Helicóptero fez pouso de emergência em campo de futebol

Helicóptero fez pouso de emergência por Reprodução
Helicóptero fez pouso de emergência por Reprodução
Helicóptero fez pouso de emergência por Reprodução
Helicóptero fez pouso de emergência por Reprodução
1 de 4
Helicóptero fez pouso de emergência por Reprodução

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que equipes das polícias Civil e Militar conseguiram recuperar parte dos itens levados e também apreenderam uma motocicleta usada no crime.

Até a última atualização, ninguém havia sido preso. As autoridades também não detalharam quantas pessoas estavam na aeronave nem o que motivou o pouso de emergência.

Leia mais

Imagem - Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista

Aeroporto de Congonhas fecha após cachorro invadir pista

Imagem - Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

Saiba quem é o ator investigado pelo MP por sexo explícito em paraíso turístico

Imagem - Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Em surto, homem mata mãe e irmã a facadas e é morto pela polícia

Tags:

Campo de Futebol Assalto Ceará Helicóptero Pouso de Emergência

Mais recentes

Imagem - Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo

Antes da data final: governo antecipa obrigatoriedade de nova identidade para grupo
Imagem - Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial

Traficante do CV é morto em operação após se gabar de matar policial
Imagem - Bolsonaro será preso semana que vem, diz coluna

Bolsonaro será preso semana que vem, diz coluna

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro
01

Advogado é encontrado morto sem roupas dentro do próprio carro

Imagem - Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)
02

Seu brilho no olhar vai voltar: tire a sua sorte do dia para esta sexta-feira (21)

Imagem - Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação
03

Gravação de vídeo pornô em jet ski no mar de Maragogi viraliza na internet e vira alvo de investigação

Imagem - Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro
04

Mais de 140 aves silvestres são resgatadas de cativeiro