CONDENADO A 27 ANOS

Bolsonaro será preso semana que vem, diz coluna

Alexandre de Moraes ainda discute qual cadeia será destino do ex-presidente

Carol Neves

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 11:07

Jair Bolsonaro Crédito: Luis Nova/Metrópoles

Jair Bolsonaro seja preso algum dia já na próxima semana e essa previsão tem pautado diálogos reservados do ministro Alexandre de Moraes, segundo revelado pela coluna de Lauro Jardim, de O Globo. Ainda se debate para onde o ex-presidente deverá ser levado para começar a cumprir sua pena, além de analisar a possibilidade do político seguir em prisão domiciliar.

Um desses encontros para discutir a iminente prisão ocorreu na noite de segunda-feira, quando Moraes conversou, fora da agenda, com o comandante do Exército, Tomás Paiva. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, também participou.

Durante a reunião, Paiva não chegou a discutir qual regime prisional poderia ser aplicado ao ex-presidente - domiciliar ou fechado - algo que, de fato, não cabia ao comandante. Ainda assim, opinou que enviar Bolsonaro para a Papuda seria uma medida “excessiva” para alguém que ocupou a Presidência.

O chefe do Exército então mencionou alternativas em estruturas militares espalhadas pelo país, caso Moraes opte pelo cumprimento da pena em regime fechado. O ministro do STF ouviu as possibilidades, mas não sinalizou aceitação.