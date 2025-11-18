Acesse sua conta
Bolsonaro 'não tem medo de Papuda', afirma Magno Malta após visita

Senador visitou ex-presidente em prisão domiciliar pela primeira vez nesta terça-feira (18)

  Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:50

Jair Bolsonaro
Crédito: Luis Nova/Metrópoles

O senador Magno Malta (PL-ES) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (18). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), desde 4 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na última quarta-feira (12), o ex-presidente completou 100 dias de prisão.

Malta, que vestia uma camiseta com a estampa do rosto de Bolsonaro, chegou ao local por volta das 14h e deixou a residência às 18h. Na saída, conversou com a imprensa e afirmou que o ex-presidente estava se sentindo bem. Segundo ele, Bolsonaro demonstrava tranquilidade.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal CORREIO*.

