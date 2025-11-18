Bolsonaro 'não tem medo de Papuda', afirma Magno Malta após visita

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 20:50
O senador Magno Malta (PL-ES) visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta terça-feira (18). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em casa, no Jardim Botânico, em Brasília (DF), desde 4 de agosto por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Na última quarta-feira (12), o ex-presidente completou 100 dias de prisão.
Jair Bolsonaro
Malta, que vestia uma camiseta com a estampa do rosto de Bolsonaro, chegou ao local por volta das 14h e deixou a residência às 18h. Na saída, conversou com a imprensa e afirmou que o ex-presidente estava se sentindo bem. Segundo ele, Bolsonaro demonstrava tranquilidade.
