Michelle surpreende ao revelar o apelido carinhoso que usa com Jair Bolsonaro

Ex-primeira dama exaltou o ex-presidente em uma postagem no seu perfil do Instagram, nesta segunda-feira (17)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 17:29

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro foi a protagonista de uma propaganda do Partido Liberal (PL)
Michelle Bolsonaro Crédito: Reprodução

ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, revelou o apelido carinho que ela usa para falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em uma postagem no seu perfil no Instagram, nesta segunda-feira (17), Michelle postou um vídeo com imagens do marido acompanhado de uma legenda.

No texto, ela escreveu: "Você é GRANDE, meu amor! Em apenas quatro anos, você se tornou uma referência de liderança para uma nação, algo que muitos não conseguiram alcançar nem em uma vida inteira. Deus conhece o seu coração, e o povo de bem também. Seguimos juntos até o fim. Te amo, galego!".

Mensagem de Michelle sobre Jair Bolsonaro no Instagram
Mensagem de Michelle sobre Jair Bolsonaro no Instagram Crédito: Reprodução

Michelle é cotada como uma das opções para a corrida ao Palácio do Planalto. No último final de semana, o perfil do PL Mulher no Instagram, que ela preside, postou imagens com pesquisas que apontam a vatangem dela diante dos enteados e a colocam como principal sucessora de Bolsonaro.

Rumores também colocam o nome de Michelle como candidata a vice em uma chapa com Tarcísio de Freitas (Republicanos - SP). E que essa chapa teria o apoio do ex-presidente.

Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro

